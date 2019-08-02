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İSKİ yönetimi istifa etti
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İSKİ yönetimi istifa etti

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) üst yönetimi görevlerinden istifa etti. Yapılan yazılı istifa açıklamasında, "İstanbul'a su hizmetinin kutlu bir vazife olduğu bilinciyle, bugüne kadar yürüttüğümüz İSKİ'deki görevlerimizden kendi isteğimizle ayrılıyoruz. Yeni oluşacak İSKİ Yönetimi ile İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve ekibine başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

İSKİ yönetimi istifa etti

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) üst yönetimi görevlerinden istifa etti. Yapılan yazılı istifa açıklamasında, "İstanbul'a su hizmetinin kutlu bir vazife olduğu bilinciyle, bugüne kadar yürüttüğümüz İSKİ'deki görevlerimizden kendi isteğimizle ayrılıyoruz. Yeni oluşacak İSKİ Yönetimi ile İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve ekibine başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

02 Ağustos 2019 Cuma 12:14
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İSKİ yönetimi istifa etti

İSTANBUL - İSKİ Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Fatih Turan, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. İzzet Öztürk, Prof. Dr. Adem Esen, Avukat Sıddık Eraslan ile Alişan Koyuncu, Genel Müdür Yardımcıları; Selami Taşer, Cafer Sezgin, Recep Hazır ve Metin Akbaş, istifa etti. 

İstifa yazılı açıklama ile duyuruldu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğünün Üst Yönetimi olarak; 23 Haziran Seçimi'nden itibaren geçen altı haftalık süre boyunca gerçekleşen brifing ve toplantılarda; hayati öneme sahip su ve atık su hizmetleriyle ilgili kurumsal bilgi birikimi ve tecrübemizi yeni yönetime aktarırken, yöneticilik görevlerimizi devretme talebimizi de her fırsatta dile getirdik. Bu süre zarfında su ve atık su hizmetlerini de titizlikle yürütmeye devam ettik.

Ne mutlu bize ki İSKİ; 1994 yılından bu yana küresel ısınma, iklim değişikliği gibi olumsuz senaryoların daima hesap edildiği bir planlama sayesinde, İstanbul'da temiz suyun güvencesi olmuştur. Gerçekleştirilen yatırımlarla 'en kurak yıllar' da dahil olmak üzere kesintisiz bir şekilde dünya standartlarında sağlıklı ve kaliteli içme suyu İstanbullulara ulaştırılmaktadır. Önümüzdeki 50 yılın su ihtiyacı da planlanmıştır. İSKİ bugün iddialı ve istikrarlı yatırımları sayesinde, dünyanın en büyük su kurumlarından biridir. İstanbul'u suya kavuşturmakla başlayan bu başarı hikayesi; hepimizin, bütün İstanbulluların övüncüdür.

İstanbul'un denizleri, dereleri, su kaynakları ve Haliç atık su kirliliğinden korunmuş, sağlıklı bir çevre oluşturulmuştur. Atık su arıtma oranı yüzde 99 seviyesine yükseltilmiştir.

İSKİ Genel Müdürlüğünün Üst Yönetimi olarak; İstanbul'a su hizmetinin kutlu bir vazife olduğu bilinciyle, bugüne kadar yürüttüğümüz İSKİ'deki görevlerimizden kendi isteğimizle ayrılıyoruz. Yeni oluşacak İSKİ Yönetimi ile İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve ekibine başarılar diliyoruz. Bu vesile ile başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, İstanbul'un tarihi su probleminin çözümünde bugüne kadar emek sarf eden bütün İBB Yönetimi ve büyük İSKİ Ailesi'nin tüm mensuplarına bir kez daha şükranlarımızı sunarken, tecrübelerimizin İstanbulluların her zaman emrinde olduğunun bilinmesini ayrıca kaydetmek istiyoruz. Siz değerli İstanbullulara sevgi ve saygılarımızı sunuyor, su gibi aziz olmanızı diliyoruz."

DHA

Son Güncelleme: 02.08.2019 05:21
Anahtar Kelimeler:
İSKİ Yönetimi Istifa EttiIski
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