İSKİ'den yüzde 23 zam talebi

İSTANBUL - İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu, Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılacak.



İSKİ'nin olaganüstü genel kurul öncesi meclise gönderilen teklifle, su fiyatlarına yüzde 23 zam ile her ay TÜFE oranında artış yapılmasını sunduğu öğrenildi. İSKİ'nin masraflar gerekçe gösterilerek fiyatlarda revize ihtiyacı doğduğu savunduğu öğrenildi



İSKİ'nin raporunda, kimyasal girdi fiyatlarının enflasyonla yükselmesi, elektriğe, doğalgaza gelen zamlar ile malzeme ve girdi fiyatlarında yaşanan artışların, devam eden projelerin ve hizmetlerin sürdürülmesi gerekliliği nedeniyle su birim fiyatlarında revize ihtiyacı olduğu belirtildi.



İSKİ'nin Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife Tekliflerinde yer alan bilgilere göre, "KDV hariç konut 1. kademe



tarifesinin (Konut başına 0-15 metreküp) 4,81 liradan 5,92 liraya, konut 2. kademe tarifesinin (Konut başına 16 metreküp ve üzeri) 7,22 liradan 8,88 liraya, köy konut tarifesinin 1,21 liradan 1,48 liraya, ortak sayaç konut/konut inşaat şantiyesi tarifesinin 7,22 liradan 8,88 liraya, iş yeri tarifesinin 12,93 liradan 15,90 liraya, köy iş yeri tarifesinin 3,23 liradan 3,98 liraya, ortak sayaç iş yeri/iş yeri inşaat şantiyesi tarifesinin 13,42 liradan 16,51 liraya çıkarılması" talep edildi.İSKİ'nin teklifinde ayrıca her ay su satış birim fiyatlarına aylık açıklanan enflasyon (TÜFE) oranında otomatik zam talep edildi. İSKİ'nin geçen ay gerçekleştirilen genel kurulunda zam talebi Kasım ayında görüşülmek üzere reddedilmişti.