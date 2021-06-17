Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1417
ALTIN
497.333
DOLAR
8.6828
STERLİN
12.1182
EURO
10.3634
Bilecik Belediyesine ait 84 adet işyeri kiraya verilecek
Bilecik Belediyesine ait 84...
Nişantaşı Üniversitesi 146 Akademik Personel alıyor
Nişantaşı Üniversitesi 146 Akademik...
Uzman Yardımcılığı ve Hukuk Müşaviri Giriş Sınavı Duyurusu
Uzman Yardımcılığı ve Hukuk...
MESKİ 20 memur alımı yapacak
MESKİ 20 memur alımı...
72 adet işyeri 10 yıllığına kiraya veriliyor
72 adet işyeri 10...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İSKİ'den yüzde 23 zam talebi

İSKİ, su fiyatlarına yüzde 23 zam ile her ay TÜFE oranında artış yapılmasını teklif etti.

17 Haziran 2021 Perşembe 14:27
4 Okunma
İSKİ'den yüzde 23 zam talebi

İSTANBUL - İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu, Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılacak.

İSKİ'nin olaganüstü genel kurul öncesi meclise gönderilen teklifle, su fiyatlarına yüzde 23 zam ile her ay TÜFE oranında artış yapılmasını sunduğu öğrenildi. İSKİ'nin masraflar gerekçe gösterilerek fiyatlarda revize ihtiyacı doğduğu savunduğu öğrenildi

İSKİ'nin raporunda, kimyasal girdi fiyatlarının enflasyonla yükselmesi, elektriğe, doğalgaza gelen zamlar ile malzeme ve girdi fiyatlarında yaşanan artışların, devam eden projelerin ve hizmetlerin sürdürülmesi gerekliliği nedeniyle su birim fiyatlarında revize ihtiyacı olduğu belirtildi.

İSKİ'nin Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife Tekliflerinde yer alan bilgilere göre, "KDV hariç konut 1. kademe

tarifesinin (Konut başına 0-15 metreküp) 4,81 liradan 5,92 liraya, konut 2. kademe tarifesinin (Konut başına 16 metreküp ve üzeri) 7,22 liradan 8,88 liraya, köy konut tarifesinin 1,21 liradan 1,48 liraya, ortak sayaç konut/konut inşaat şantiyesi tarifesinin 7,22 liradan 8,88 liraya, iş yeri tarifesinin 12,93 liradan 15,90 liraya, köy iş yeri tarifesinin 3,23 liradan 3,98 liraya, ortak sayaç iş yeri/iş yeri inşaat şantiyesi tarifesinin 13,42 liradan 16,51 liraya çıkarılması" talep edildi.İSKİ'nin teklifinde ayrıca her ay su satış birim fiyatlarına aylık açıklanan enflasyon (TÜFE) oranında otomatik zam talep edildi. İSKİ'nin geçen ay gerçekleştirilen genel kurulunda zam talebi Kasım ayında görüşülmek üzere reddedilmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IskiSuya ZamZam Talebi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
147 suç kaydı bulunan dolandırıcı Kağıthane'de yakalandı
147 suç kaydı bulunan dolandırıcı Kağıthane'de yakalandı
Tuzla'da 766 bin liralık kimyasal dolandırıcılığı
Tuzla'da 766 bin liralık kimyasal dolandırıcılığı
Küçükçekmece'de kağıt ve ambalaj fabrikasında yangın
Küçükçekmece'de kağıt ve ambalaj fabrikasında yangın
Başakşehir'de beton pompa aracı dehşet saçtı
Başakşehir'de beton pompa aracı dehşet saçtı
Vali Yerlikaya: Salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması
Vali Yerlikaya: Salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması
İstanbul'da PKK operasyonu: 5 gözaltı
İstanbul'da PKK operasyonu: 5 gözaltı
İstanbul'da iş çıkışı hastanelerde aşı yoğunluğu
İstanbul'da iş çıkışı hastanelerde aşı yoğunluğu
Bayrampaşa'da taksi ile 2 motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı 
Bayrampaşa'da taksi ile 2 motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı 
Çekmeköy'de motosikletle uyuşturucu satışına polis baskını 
Çekmeköy'de motosikletle uyuşturucu satışına polis baskını 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma