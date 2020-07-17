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İSKİ'den su fiyatlarına zam!

İstanbul'da İSKİ tarafından istenen yüzde 35'lık su zammı yerine AK Parti ve MHP gruplarının teklif ettiği yüzde 12,6'lık zam kabul edildi.

17 Temmuz 2020 Cuma 09:00
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İSKİ'den su fiyatlarına zam!

İSKİ Genel Kurulu olarak toplanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, pandemi kuralları çerçevesinde Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen İSKİ Genel Kurulu'nda "Abone Hizmetleri Tarife ve Uygulama Yönetmeliği" ve "2020 Yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarifeleri" teklifi de konuşuldu. İSKİ'nin İstanbul'da suya yapmak istediği yüzde 35'lik zam teklifi AK Parti ve MHP'li Meclis Üyeleri tarafından reddedildi. Yüzde 35'lik su zammının yerine Türkiye'de ortalama enflasyon değeri baz alınarak yüzde 12,6'lık teklif edilerek kabul edildi. Teklif mecliste oy birliği ile kabul edildi.

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

İSKİ Meclisi'nde konuşan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Şu anda İSKİ Faaliyet Raporu'nu görüşürken, İSKİ faaliyet raporu çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partili İBB'nin yönetmiş olduğu ve ona bağlı olan bir kuruluş olan İSKİ'nin, İstanbul halkı için yeni dönem su zammını teklifini görüşüyoruz. Şu anda 10'uncu maddemiz su zammı ile ilgilidir. Biliyorsunuz bundan 6 ay önce yaklaşık yüzde 80'e varan oranda su ile ilgili bir zam teklifi getirildi. AK Parti ve MHP'li Meclis Üyesi arkadaşlarımın oyu ile bu su zammı reddedildi. Şimdi burada özellikle şunu ifade etmek isterim ki; şu anda oylanan 10'uncu maddede de yine su zammı var. Bu su zammı da şu anda CHP tarafından yönetilen İBB Başkanlığına bağlı kuruluş olan İSKİ tarafından İstanbul halkında şu anda kullandıkları suyun yüzde 35 daha zamlı bir şekilde kullanılması için meclisimize sevk edildi. Bize gelen teklif şu anda kullanılan suyun yüzde 35'e yakın oranda zamlı bir şekilde İstanbul halkına verilmesiydi. Biz Ak Parti ve MHP Meclis Üyeleri olarak bu bize gelen yüzde 35'lik zammı kabul etmedik. Reddettiğimiz yüzde 35'lik zammın yerine şu anda Türkiye'de ortalama enflasyon değeri olan 12,6'lık zam teklifini, teklif ettik ve şu anda AK Parti ve MHP grubunun teklifi olarak İstanbullular yüzde 35'lik zamlı suyu değil yüzde 12,6'lık zamlı suyu kullanacaklar. Hayırlı olsun" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IskiSuZam
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