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İSKİ borusu patladı, yollar göle döndü

Esenyurt'ta İSKİ'nin çalışması sırasında patlayan boru nedeniyle yollar göle döndü, bazı iş yerlerini su bastı.

07 Haziran 2020 Pazar 10:31
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İSKİ borusu patladı, yollar göle döndü

Olay İstiklal Mahallesi Ata Sokak'ta dün meydana geldi. Sokak üzerinde İSKİ ekipleri kazı çalışması yaptığı sırada su borusu patladı. Patlayan su borusu nedeniyle cadde ve sokakları su bastı. Aniden gelen su nedeniyle sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı iş yerlerini de su bastı. İş yerine ait deposunu su basan Murat Karagöz, "Koştur koştur geldim. İşte bu haldeyiz. İçerideki malları görüyorsunuz, söyleyecek bir şey yok buna. Hala eziyetimiz devam ediyor. Suyun içinde kaldı her şey. 15 -20 dakika da bu hale geldi" diye konuştu. Esnaf daha fazla içeriye su gelmesini engellemeye çalışırken, iş yerlerinin önlerini ve su basan depoyu kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı. Mahallede oturan çocuklar ise akan suda oyun oynadı. İSKİ ekipleri bir süre sonra patlayan su borusuna gelen su akışını kesti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtIskiBoruSu
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