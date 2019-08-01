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İsfanbul Tema Park’tan bayrama özel indirim açıklaması

Eğlence merkezi İsfanbul Tema Park, Kurban Bayramı’nda tatilini İstanbul’da geçirecek ya da İstanbul’a tatil için gelen yerli ve yabancı ziyaretçileri için bir kampanya yaptığını duyurdu.

İsfanbul Tema Park’tan bayrama özel indirim açıklaması

Eğlence merkezi İsfanbul Tema Park, Kurban Bayramı’nda tatilini İstanbul’da geçirecek ya da İstanbul’a tatil için gelen yerli ve yabancı ziyaretçileri için bir kampanya yaptığını duyurdu.

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:46
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İsfanbul Tema Park’tan bayrama özel indirim açıklaması

İSTANBUL - Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“3 saniyede 110 km hıza ulaşan dünyanın en iyi 4’üncü roller coaster’ı Nefeskesen, yenilenen konsepti ile ailece eğlence sunan Maceraperest, 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan Adalet Kulesi, efsanevi King Kong ve 20 milyon dolarlık yatırımla 4 bin metrekarelik bir alana kurulan, İstanbul’u fethini insansı robotlarla anlatan Fatih’in Rüyası, İsfanbul Tema Park’ın en sevilen üniteleri arasında yer alırken, dünyanın bir numaralı oyun serisi Angry Birds’ün ve dünyaca ünlü Buz Devri filminin sevilen kahramanlarının 4D sinema ve simülasyon üniteleri misafirleri eğlenceli bir yolculuğa çıkıyor. En küçük ziyaretçilere özel tasarlanan Minik Kaşifler ve Oyun Dünyası bölümlerinin de yer aldığı Tema Park’ın sevilen maskot karakterleri ve Bayram korteji de Ramazan Bayramı’nda eğlence tutkunlarına unutamayacakları bir deneyim yaşatacak. Üstelik biletini isfanbul.com internet sitesi veya mobil siteden alan misafirler yüzde 50 indirimden yararlanabilecek.

İsfanbul Tema Park ziyaretçilerine farklı seçeneklerde eğlence imkânı tanırken, misafirler tek biletle tüm ünitelerden gün boyu sınırsızca faydalanabiliyor. Dileyenler ise tema parkın yıllık kartı Yes Club’a üye olarak yıl boyu Tema Park’ta sınırsızca eğlenebiliyor, tüm konser ve gösterilerden ücretsiz olarak yararlanabiliyor.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eğlence Merkezi İsfanbul Tema ParkKurban BayramıIndirim
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