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İş yerinden kalorifer peteklerini çalmaya çalışan 2 kişi yakalandı

Silivri'de, iş yerindeki kalorifer peteklerini çalmaya çalıştıkları iddia edilen 2 kişi gece bekçileri tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

25 Ekim 2021 Pazartesi 08:43
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İş yerinden kalorifer peteklerini çalmaya çalışan 2 kişi yakalandı

Olay, önceki gün saat 02.00 sıralarında Alibey Mahallesi Albay Yunus Dirik Caddesi üzerinde bulunan kullanılmayan boş iş yerinde yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mahalle ve gece bekçileri, gelen sesler üzerine iş yerine girdi. Şüpheli S.A ile T.Y kalorifer peteklerini sökerken suçüstü yakalandı. Şüphelilere ait hurda arabası, kesici alet, İngiliz anahtarına el konuldu. Kalorifer peteklerini çalmaya çalıştıkları iddia edilen 2 şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

DHA

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SilivriIşyeriKaloriferPetekHırsızHırsızlık
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