Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,033.32
ALTIN
797.36
DOLAR
13.81
STERLİN
18.89
EURO
15.78
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak
Alanya Hamdullah Emin Paşa...
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar...
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine İtfaiye Eri alınacak
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine İtfaiye...
Frankfurt Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter alınacak
Frankfurt Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
Denizli Merkezefendi’de 138 m² arsa satılacak
Denizli Merkezefendi’de 138 m²...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İş makinasının kepçesi park halindeki otomobilin üzerine düştü

BEŞİKTAŞ'ta iki kardeşe ait park halindeki otomobilin üzerine iş makinasının kepçesinin düştü. Olay sonrası otomobilin üzerine kepçenin düştüğünü gören kardeşler şok yaşadı.

08 Ocak 2022 Cumartesi 10:01
7 Okunma
İş makinasının kepçesi park halindeki otomobilin üzerine düştü

Olay, saat 01.00 sıralarında Etiler Mahallesi İncesu Sokak'ta yaşandı. İpek ve Simge Gökgöz kardeşler, 26 DT 185 plakalı otomobili sokağa park ederek arkadaşlarıyla eve çıktı. Bir süre sonra sokakta park halinde bulunan iş makinasının kepçesi Gökgöz kardeşlerin otomobilinin üzerine düştü. Evden ayrılan arkadaşlarının haber vermesi üzerine dışarı çıkan iki kardeş, gördükleri manzara karşısında adeta şok oldu.

İŞ MAKİNASININ SAHİPLERİ ZARARI ÜSTLENDİ

İş makinasının kepçe kısmının teknik bir arıza nedeniyle otomobilin üzerine düştüğü öğrenilirken, otomobilde hasar meydana geldi. İş makinası sahipleri otomobile ait tüm zararı karşılayacaklarını belirtirken, polis olayla ilgili tutanak tuttu.

YAŞADIKLARI ŞOKU ANLATTILAR

Gökgöz kardeşler olayla ilgili, "Açıkçası biz farkında değildik. Evimizde oturuyorduk. Aracımız burada park halinde duruyordu. Arkadaşımız dışarı çıktığında olayı fark etti. Arkada gördüğünüz iş makinası sanırım kayarak bizim aracımızın üzerine çıkmış. Daha çok hidrolik sistem arızası nedeniyle iş makinasının kolu bizim aracımızın üzerine düşüp aracımızı presliyor. Yaşadığım şoku asla karşılamıyor. Gecenin saat ikisinde bunu asla beklemiyordum. En fazla araba kaymıştır, arkadaki arabaya çarpmıştır diye düşünüyorduk. Kepçenin üzerimize kaymış olabileceği gerçekten hiç aklımıza gelmemişti" şeklinde konuştular.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşIş MakinasıOtomobilKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3'üncü Marmara Denizi Sempozyumu başladı
3'üncü Marmara Denizi Sempozyumu başladı
Fatih'te yine İETT otobüsü kazası; 5 yaralı
Fatih'te yine İETT otobüsü kazası; 5 yaralı
Metin Göktepe mezarı başında anıldı
Metin Göktepe mezarı başında anıldı
Sancaktepe’de kaçak nargile tütünü operasyonu
Sancaktepe’de kaçak nargile tütünü operasyonu
3’üncü Liselerarası Kurgusal Dava Yarışması başvuruları başladı
3’üncü Liselerarası Kurgusal Dava Yarışması başvuruları başladı
2021 yılında rekorlar kırıldı, 2022'ye dikkat!
2021 yılında rekorlar kırıldı, 2022'ye dikkat!
Fatih'te İETT otobüsleri çarpıştı: 8 yaralı
Fatih'te İETT otobüsleri çarpıştı: 8 yaralı
16'ncı Türk-Arap İşbirliği Zirvesi İstanbul’da gerçekleşecek
16'ncı Türk-Arap İşbirliği Zirvesi İstanbul’da gerçekleşecek
Ataşehir'de dairede yangın
Ataşehir'de dairede yangın

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma