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IRF’ten Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne global başarı ödülü

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Uluslararası Yol Federasyonu (International Road Federation-IRF) tarafından her yıl verilen Global Başarı Ödülleri’nde ‘Dizayn’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

IRF’ten Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne global başarı ödülü

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Uluslararası Yol Federasyonu (International Road Federation-IRF) tarafından her yıl verilen Global Başarı Ödülleri’nde ‘Dizayn’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

22 Kasım 2019 Cuma 16:23
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IRF’ten Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne global başarı ödülü

İSTANBUL - Bu yıl Amerika’da düzenlenen ödül törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve ICA Genel Müdürü Serhat Soğukpınar katıldı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu projesinin yapımına 29 Mayıs 2013’te gerçekleştirilen temel atma töreni ile başlandı ve 3 yıl gibi rekor bir sürede tamamlanarak 26 Ağustos 2016’da açıldı.

İki kıta arasında hem karayolunu hem de demiryolunu birleştiren ve diğer köprülerden farklı olarak tek katlı olacak şekilde dizayn edilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 8 şeritli karayolu ve 2 şeritli tren yolu aynı seviyeden geçiyor. Bu özellik için köprünün ana kabloları, dikey askı halatları ve tabliyeyi kulelere bağlayan eğik askı kabloları bir araya getirildi ve rijitliği yüksek bir hibrid köprü tasarlandı.

59 metrelik genişliği ile dünyanın en geniş, 1.408 metrelik ana açıklığı ile üzerinde raylı sistem olan dünyanın en uzun asma köprüsünün bir başka ilki ise 322 metreyi aşan yüksekliği ile dünyanın en yüksek kulesine sahip asma köprüsü olması.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yavuz Sultan Selim KöprüsüUluslararası Yol FederasyonuGlobal Başarı ödülü
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