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İranlı cinayetinde 6 kişi yakalandı

Büyükçekmece'de bir viyadük altında çıplak halde cesedi bulunan İran uyruklu Taher Banai Sahahwerdi cinayetiyle ilgili 4'ü İranlı 6 kişi gözaltına alındı.

15 Şubat 2020 Cumartesi 11:28
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İranlı cinayetinde 6 kişi yakalandı

Şüphelilerin evinde yapılan aramada öldürülen kişiye ait cep telefonu, kol saati ile zorla imzalatıldığı düşünülen 200 bin lira değerinde bir senet bulundu. Şüphelilerin Shahwerdi'yi kaçırdıklarını, dövdüklerini ve çıplak halde viyadük altında terk ettiklerini kabul ederken öldürmediklerini söylediği öğrenildi.

SOKAK HAYVANLARINA YEM VEREN BELEDİYE GÖREVLİLERİ BULDU

Büyükçekmece, Karaağaç mahallesinde TEM otoyolu üzerinden geçtiği Beylikçayır viyadüğünün altında sokak hayvanlarına yemek vermek için gelen Belediye görevlileri çıplak kanlar içinde bir ceset görerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede çıplak haldeki erkek cesedinin bıçaklanarak öldürdüğünü belirledi. Çevrede yapılan aramada ölen kişiye ait olduğu düşünülen bazı eşyaların etrafa saçıldığı görüldü.

ELBİSELERDEKİ İKİ İP UCU CİNAYETİN ÇÖZÜLMESİNİ SAĞLADI

Asayiş şube müdürlüğü ekipleri olayı çözmek için harekete geçerlerken, bulunan elbiselerden çıkan bir siteye ait elektronik kapı açma kartı ile SİM kartı sökülmüş pin ve puk numaralarının bulunduğu bir kart cinayetin aydınlatılmasını sağladı. Polis bu ip uçlarını değerlendirerek ölen kişinin İran uyruklu İsviçre vatandaşlığı da bulunan Taher Banai Shahwerdi(44) olduğunu tespit etti. Asayiş şube müdürlüğüne bağlı dedektifler Taher Banai Shahwerdi'nin öldürüldüğü gün Maslak'ta iki ayrı otomobille gelen bazı kişilerle buluştuğunu tespit etti. Burada gelen kişilerin otomobiline binen Shahwerdi'nin önce Avcılar'a gittiği daha sonra ortadan kaybolduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Polis içinde şüpheli olduğunu değerlendirilen otomobillerin plakasını belirleyerek kısa süre içinde Mahdı N., Ali Asgari R. Akile A., Aytuğ D., Saeıd G., Ahmet S. ile Ahmet S.'yi gözaltına aldı. Bu kişilerin evlerinde yapılan aramada öldürülen Taher Banai Shahwerdi'ye ait cep telefonu, ve kol saati çıktı. Ayrıca Taher Banai Shahwerdi'ye zorla imzalatıldığı değerlendirilen 200 bin liralık bir senette bulundu.

ŞÜPHELİLERİN TACİZ İDDİASI

Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler olayla ilgili sorgulandı. Şüpheliler mağdurun Akile A.'ya cep telefonu mesajı atarak taciz ettiğini bu konuyu konuşmak için buluştuklarında onu kaçırdıklarını darp ettiklerini, üzerindeki elbiseleri alarak çıplak bir halde viyadük altında terk ettiklerini kabul ederlerken "Ama onu biz öldürmedik" dedikleri öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde bulunan 200 bin liralık senet konusunda ise bir açıklama yapamadıkları öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliye sevk edildiler.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BüyükçekmeceCinayetİranTaher Banai Sahahwerdi
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