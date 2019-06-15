International City Awards-Uluslararası Şehir Ödülleri Sahiplerini Buldu.

İSTANBUL- Ata Çağlayan organizasyonuyla gerçekleşen Uluslararası Şehir Ödülleri töreninde Şehrin En İyi Markaları, En İyi Girişimleri, En İyi Projeleri, En İyi İşletmeleri, En İyi Mekanları, En İyi Televizyon Programları ile En İyi Tiyatro Oyunları ödüllendirildi.

Alanlarında en iyi ve seçkin markalar, ödüllerini ünlü isimlerin ellerinden aldı.

Uluslararası Şehir Ödülleri gecesine, iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü simaları katıldı.Say Menajerlik Oktay ŞAHİN ve Filiz KOÇ bünyesinde olan solistleri Türk Sanat Müziği Sanatçısı Sema TUNÇ ve Tuğba Ünal ödüle layık görüldü.

Gecede; KANAL D ANA HABER – EN İYİ ANA HABER BÜLTENİ

ERAN TAPAN – YILIN GİRİŞİMCİ İŞ İNSANI

SEMA TUNÇ- YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN TÜRK SANAT MÜZİĞİ SANATÇISI

İVANA SERT – YILIN DİKKAT ÇEKEN GİRİŞİMCİ KADINI

BANU NOYAN – YILIN İLETİŞİM VE MARKA YÖNETİM AJANSI

SHOW TV MAGAZİN PAZAR SÜRPRİZİ – YILIN BAŞARILI MAGAZİN PROGRAMI

ÇİĞDEM TUNÇ – YILIN BAŞARILI TİYATROSU

AHSEN ALMAZ FEAT DJ YUSUF ŞAHİN– YILIN DİKKAT ÇEKEN COVER ŞARKISI

BERNA TAN – YILIN BAŞARILI POP ŞARKICISI

TEDDY CLUB – İŞLETMECİ OĞUZHAN DURU – YILIN DİKKAT ÇEKEN EĞLENCE MEKANI – YILIN DİKKAT ÇEKEN İŞLETMECİSİ ödüllerinin sahibi oldu.

Gecenin finalinde ise ikinci kez sahne alan Türk Sanat Müziği Sanatçısı SEMA TUNÇ alkışlarla tüm davetlilere eşsiz müzik ziyafeti verdi.

Haber: Elif Hayvalı