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İmamoğlu yerli metrobüsü test etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrobüs filosuna eklenmesi planlanan yerli üretim otobüsün, Beylikdüzü TÜYAP ve Edirnekapı durakları arasında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı. İmamoğlu’na test sürüşünde CHP İstanbul milletvekili Özgür Karabat, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir ve İETT Genel Müdür vekili Hamdi Alper Kolukısa eşlik etti.

İmamoğlu yerli metrobüsü test etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrobüs filosuna eklenmesi planlanan yerli üretim otobüsün, Beylikdüzü TÜYAP ve Edirnekapı durakları arasında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı. İmamoğlu’na test sürüşünde CHP İstanbul milletvekili Özgür Karabat, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir ve İETT Genel Müdür vekili Hamdi Alper Kolukısa eşlik etti.

19 Kasım 2019 Salı 12:01
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İmamoğlu yerli metrobüsü test etti

İSTANBUL - Araçla ilgili teknik bilgiler alan İmamoğlu, yolculardan bağımsız bir bölüm olarak tasarlanan şoför kabininde de incelemelerde bulundu. ilk değerlendirmesini de test aracında yapan  İmamoğlu, şunları söyledi:

 "Avantajlarıyla tasarlanmış bir metrobüs aracını deniyoruz. Alımını düşündüğümüz metrobüs aracı kapasitesi yüksek, bazı duraklarda her iki yönde iniş-biniş sağlayabilen daha ferah araçlar. Dolayısıyla hem birikmeleri engelleyecek hem de daha çok yolcuyu daha az araçla taşıyabilecek süreç tanımı var. Arkadaşlarım bir aya yakındır deneme sürüşlerini yapıyor. Benimle de böyle bir test sürümü istediler. Biz de Beylikdüzü’nden Edirnekapı’ya kadar testimizi yapacağız. Aracın performansını beraber gözlemlemiş olacağız. Sürücü kabini, ayrı bir bölüm olması itibariyle de daha güvenli. Her yönüyle ihtiyaçlara göre tasarlanmış bir araç tipi. Tabi araçlar biraz eskimişti. Bu biraz gecikmiş bir yatırım. Hızlı davranmak istiyoruz. En doğru kararı vereceğiz. Metrobüsün daha güvenli, daha konforlu, daha hızlı bir ulaşım aracına dönüşmesini sağlayacağız." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğluMetrobüs FilosuYerli MetrobüsTest
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