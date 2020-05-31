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İmamoğlu ve Akpolat Beşiktaş’ta incelemelerde bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Beşiktaş’ta İBB işbirliğiyle yürütülen altyapı çalışmalarını, ilçenin parklarını ve Yahya Efendi Dergâhı’nı birlikte gezerek incelemelerde bulundu.

31 Mayıs 2020 Pazar 10:56
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İmamoğlu ve Akpolat Beşiktaş’ta incelemelerde bulundu

“HAFTASONLARI UYGULANAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINI FIRSATA ÇEVİRDİK”

 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ilk durağı Dolmabahçe Gazhanesi oldu. İmamoğlu ve Akpolat burada incelemelerde bulunarak tarihi Gazhane hakkında bilgi aldı ve bundan sonraki süreçte neler yapılması gerektiğini konuştu. Daha sonra salgınla mücadele kapsamında normalleşme adımlarının atılacağı 1 Haziran öncesinde Maçka Demokrasi Parkı, İsmet İnönü Parkı, Kuruçeşme ve Bebek Parkı’nı ve Arnavutköy’e yapılan yeni park alanını da ziyaret ettiler. Ekrem İmamoğlu parklardaki eksikliklerin giderilerek tarihi dokuya uygun bir şekilde vatandaşların istekleri doğrultusunda en iyi şekilde hizmet vereceklerini söyledi.

İstanbul’un en büyük ana arterlerinden Barbaros Bulvarı’nda yürütülen altyapı çalışmalarını da inceleyen Başkan İmamoğlu, Başkan Akpolat’tan gelinen süreç hakkında bilgi aldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında haftasonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek altyapı çalışmalarına hız verildiğini belirten Başkan Akpolat, 1268 metre dere ıslahı çalışmasının ardından bölgede yağış sonrası yaşanan su baskınlarının kalıcı olarak çözüme kavuşturulacağını ifade etti. Akpolat, İBB işbirliğiyle yürüttükleri bu büyük çalışma için Başkan İmamoğlu’na tüm Beşiktaşlılar adına teşekkür etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, koranavirüs ile mücadele sürecinde Beşiktaş’ta yürütülen özverili çalışmalardan ötürü Başkan Rıza Akpolat’a ve ekibine teşekkür ederek Beşiktaş’ın sorunlarını beraber çözeceklerinin sözünü verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğluİBBBeşiktaşRıza AkpolatBelediyeBaşkan
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