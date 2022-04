İmamoğlu: Şu anda aşırı riskli bir yer yok

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İsmet İnönü Kitabı" tanıtım toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Ekrem İmamoğlu, barajlardaki taşkın riskiyle ilgili soruya, "Şu anda o kadar aşırı riskli bir yer yok. Önümüzde çok yağmur da gözükmüyor. Zaten yüzde 88'lerde şu an doluluk. Dolayısıyla çok ciddi riskler barındırmıyor" yanıtını verdi.



İmamoğlu, suikast iddiası için soruşturmasına takipsizlik verilmesine ilişkin soruya, "Yanlış bir karar. Muhtemelen itiraz eder avukatımız diye düşünüyorum. Edecektir de. Düzeltilmesini umut ediyoruz. Tabii yani hukukçular gereğini yapar. Hukukun el verdiği ölçüde de bu tür tehditlere karşı, gereken soruşturmalar yapılır. Ya da bazı kamu kurumları göreve davet edilir. Tabii savcının niyeti neydi? Hangi akılla ya da hangi prensipler üzerinden 'Soruşturmaya gerek yoktur' kararı verdiğini bilmiyorum. Ben akıl okuyamam. Ama yanlış, çok kötü bir karar olduğunu düşünüyorum. Düzeltilmesini umut ediyorum" diye cevap verdi



Ekrem İmamoğlu, "Sizin beklentiniz ne yöndeydi" sorusunu ise, "Gayet tabii soruşturulması gerekir, araştırılması gerekir. Yani bu cümleler, kolay cümleler değil yani. Şimdi insan kendi adına olunca da cümle kurmakta zorlanıyor yani. Hani benim kendimi savunmaya dönük bir niyetim yok. Bütün bu süreçlerin olma ihtimali vardır ve bunlar yaşandı Türkiye'nin siyasi yaşamında. Ne yazık ki bu riskler ülkemizde her daim olmuştur. Şimdi de olacaktır. Daha sonra da olacaktır belki ama günün sonunda hukuk gereğini yapmalıdır. O bakımdan, kendi adıma cümle kurmakta zorlanabilirim ama hukukun gereği bu değildiö şeklinde yanıtladı. İmamoğlu, gazetecinin, "Hukuken takipsizlik kararı verildi ama sizin güvenliğiniz için ekstra bir tedbir alındı mıö sorusuna, "Şu an bilgim dahilinde herhangi bir ekstra bir tedbir yok" karşılığını verdi. İmamoğlu, Yerebatan Sarnıcı'nın devriyle ilgili soruya ise, "Tabiri caizse el koymak bu. Böyle bir şey mümkün değil yani, Anayasa'ya aykırı. Zaten Anayasa'ya aykırı, kanuna aykırı başka işler de yapıldı. Hukuki sürecimiz devam ediyor" diye yanıt verdi





Valiliğin barajlara yönelik taşkın uyarısının sorulması üzerine İmamoğlu, "Şu anda o kadar aşırı riskli bir yer yok. Önümüzde çok yağmur da gözükmüyor. Zaten yüzde 88'lerde şu an doluluk. Dolayısıyla çok ciddi riskler barındırmıyor. Barajların yönetimi Devlet Su İşleri'nde. Gerekli uyarıları yapıyor. Biz de yapıyoruz. Takip ediyoruz. Çok hassas bir durum olursa, gider orada bizatihi tedbirlerimizi alırız" dedi.