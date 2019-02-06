İmamoğlu: Saraçhane'deki binayı kütüphane yapacağız

Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada, "Saraçhane'deki binayı kütüphane yapacağız, gençlik merkezi. Bir kapıdan girip öteki kapıdan çıkacaksınız. O bina sizin olacak. O bina belediye başkanlık binası olmayacak" dedi.

CHP Bayrampaşa Belediyesi Başkan adayı Remzi Albayrak ile birlikte İsmetpaşa Mahallesi'ndeki esnaf ziyaretlerinde bulundu. İmamoğlu ziyaret ettiği esnafla sohbet edip onlarla fotoğraf çektirdi.



“BİZ SİZİ YÖNETMEYE GELMİYORUZ SİZİNLE BERABER KARAR ALMAYA GELİYORUZ."

Mahalledeki ziyaretleri sırasında açıklama yapan İmamoğlu, “Yaşamınızın en değerli unsuru olan meskeninize dönük kararları veren bir idare var. Diyor ki, 'ben sizin bu alanınızı kapattım bir bina yaptım ister 60 metre, ister 80 metre hadi güle güle'. Bunu söylediler size. Bizde size şunu diyeceğiz, 'durun kardeşim, böyle olmaz'. Biz sizinle oturup konuşacağız. Hiç sizinle konuşmadılar. Tapudaki ipoteklerden bile aylar sonra haberdar oldunuz. Süreç içerisinde vatandaş yok. Vatandaşı muhatap alan bir yönetim yok. Biz sizi yönetmeye gelmiyoruz, sizinle beraber karar almaya geliyoruz" şeklinde konuştu.



"BEN VAR OLAN SPOR KULÜPLERİNE HİZMET EDECEĞİM"

Tatlı satan dükkana giren Ekrem İmamoğlu burada dükkan sahibinin ikramı üzerine tulumba tatlısının tadına baktı. Ziyaretleri kapsamında girdiği Tuna Spor Lokali'nde de konuşan Ekrem İmamoğlu, “Bir spor kulübü kurup bu benim kulübüm demeyeceğim. Ben var olan spor kulüplerine hizmet edeceğim. Benim kulübüm İstanbul da var zaten. İstanbul da yüzlerce, binlerce amatör kulüp var zaten, hepsi benim kulübüm. İstanbul'un markaları var, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi… Bir sermayenin birilerine aktarıldığı sistemi asla onaylamıyorum. Benim için önemli olan Bayrampaşa'dan pırıl pırıl bir çocuğunun veya kızımızın futbolcu, voleybolcu ya da basketbolcu olmasıdır" diye konuştu.



"İBB BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİNASI SİZİN OLACAK"

Ekrem İmamoğlu daha sonra Bayrampaşa'da bulunan özel bir otelde Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya geldi. İmamoğlu buradaki konuşmasında Saraçhanede bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasını kütüphaneye ve gençlik merkezine dönüştürüleceğini belirten İmamoğlu, “Hangi partinin ilçe belediye başkanı olursa olsun başımın üstünde yeri olacak. Yüzbinlerce oy alan ilçe başkanı, kendi partilerinden dahi olsa görüşmüyorlar. Saraçhane'deki binayı kütüphane yapacağız, gençlik merkezi. Bir kapıdan girip öteki kapıdan çıkacaksınız. O bina sizin olacak. O bina belediye başkanlık binası olmayacak. O nedir ya hapishane gibi. Dünyanın en güzel binası hapishane gibi. Bunları yıkacağız" İfadelerini kullandı.