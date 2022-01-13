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İmamoğlu'nun katılımıyla KİPTAŞ kura çekimi yapıldı

13 Ocak 2022 Perşembe 14:00
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İmamoğlu'nun katılımıyla KİPTAŞ kura çekimi yapıldı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bize köstek olmak değil, destek olsunlar. Bakın ben nereye gitsem o ilçenin belediye başkanını davet ediyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ, Tuzla Aydınlık Evler sosyal konut projesi için kura çekimi yapıldı.

Zeytinburnu'nda bulunan KİPTAŞ Genel Müdürlüğü'ndeki kura çekimine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı

Ekrem İmamoğlu, kura çekiminden önce yaptığı konuşmasında, "39 ilçe belediyesini de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin güvenilir iştiraki KİPTAŞ'ın süreci olarak bir parçası olma duygusu içinde olan her belediyemizde bizim de işbirliğine davet ediyoruz. Bize köstek olmak değil, destek olsunlar. Bakın ben nereye gitsem o ilçenin belediye başkanını davet ediyorum. Nereye gitsem temel atma törenine davet ediyorum. Nereye gitsem açılış törenine ya da anahtar teslim törenine o ilçenin belediye başkanını davet ediyorum" dedi.

İmamoğlu, "Yani oradaki ilçe belediye başkanı da halkın oyuyla seçilmiş bir belediye başkanı, ben de halkın oyuyla seçilmiş, büyükşehir belediye başkanıyım. Birbirimize saygı üreteceğiz, birlikte halkımıza iş üreteceğiz. Bu iş üretme hususunda 39 ilçe belediyemizi bizimle işbirliği yapmaya yine davet ediyorum. O zaman vatandaşın gözünde daha itibarlı ve bir sonraki seçimde daha anlamlı bir şekilde vatandaşla buluşabilecek bir konumda oluruz hep birlikte. Bu yönüyle özellikle bazı süreçlerimize özel dava açma çabasında olan, engelleme çabasında olan, bir şeyler üretme çabasında olan belediye başkanlarımızın şu anki yaratılmak istenen bize karşı şahsıma ve yönetimimize karşı yaratılmak istenen siyasi türbülansın içine kapıldıklarını hissediyorum. Vazgeçsinler, o türbülans kendilerine zarar verecek. O türbülansa kapılanlar bir sonraki seçimde inansınlar ki vatandaşın huzuruna çıkıp oy bile isteyemeyecekler. Bıraksınlar işi üretsinler, iş üretenin yanında olsunlar. Üretmediğimiz hususa karşı gelsinler, bu kişiler, bu şahıslar hangi belediye başkanları olduklarını kendileri iyi biliyorlar. Onlara buradan çağrı yapıyorum. Bizim de iş üretme konusunda özel çaba göstersinler" şeklinde konuştu.


 

KURA ÇEKİMİ YAPILDI

Mahalle sakinleri, sağlık çalışanları, şehit ve gazi yakınları ile engelli vatandaşlar arasında öncelikli kategori sıralaması için kura çekildi. Kurada ilk olarak engelli vatandaşlar, sonrasında sağlık çalışanları, şehit ve gazi yakınları ile mahalle sakinleri öncelikli kategori sıralaması yapıldı. Kategoriler belirlendikten sonra hak sahiplerini belirlemek için kura çekimi gerçekleştirildi.

Projede ortalama satışa esas brüt alanları 88 metrekare olan 210 adet 2+1 kapalı mutfak daire, 79 metrekare olan 40 adet 2+1 açık mutfak daire, 104 metrekare olan 71 adet 3+1 daire olmak üzere toplam 21 bloklu 321 konut, 21 dükkan ve 1 kreş bulunuyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğluKİPTAŞ Kura çekimi
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