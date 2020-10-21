Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1213
ALTIN
485.379
DOLAR
7.8215
STERLİN
10.3072
EURO
9.2842
Kameraları Çok Sevdi
Kameraları Çok Sevdi
Tiyatroculardan Hatay’a Destek
Tiyatroculardan Hatay’a Destek
Uyanış; Final sahnesiyle nefesleri kesti
Uyanış; Final sahnesiyle nefesleri kesti
 Aydilge: ''En Büyük Ödül Aşk''
 Aydilge: ''En Büyük Ödül Aşk''
ASLI GÜNGÖR’DEN “MELEKLERİN YOLU”
ASLI GÜNGÖR’DEN “MELEKLERİN YOLU”
İş fırsatları için hemen tıkla!

İmamoğlu'ndan yeni taksi tepkilerine cevap

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul’da hangi sivil toplumda, odada görev yapıyorsa, herkesin başımızın üstünde yeri var. Herkesle, her zaman görüşürüz. Ama herkes yetkisini bilecek" yanıtını verdi.

21 Ekim 2020 Çarşamba 15:10
10 Okunma
İmamoğlu'ndan yeni taksi tepkilerine cevap

İSTANBUL - İmamoğlu, “N Kolay 42.İstanbul Maratonu" için düzenlenen basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, “İBB’nin yeni taksi uygulamasına yönelik Taksiciler Esnaf Odası’nın, ‘Onay vermemiz mümkün değildir’ açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna cevap verdi.

İmamoğlu,  “Bir kere, kendi yetkilerini aşan bir açıklama olmuş. Bizim derdimiz, İstanbul’u çağdaş bir taksi modeli ile buluşturmak. Şu anda dünyada, belki de kötü demeyim ama ne yazık ki insanlarını mutsuz eden taksi işletmeciliğini İstanbul yaşıyor. Bunu çağdaş bir seviyeye ulaştırmak için adımlar atıyoruz, sistemlerimizi anlatıyoruz; birincisi bu. İkincisi; taksiciler zaten benimle buluştuklarında, hatırlarsınız, ‘Kiralamayın; ama satın’ dediler. Aslında dert başka. Dert, ne yazık ki ilave olacak 6 bin taksi değil. Biz, o derdi anlamayız. Üçüncüsü; bir kere taksicilerin yetkisinde değil; ‘Kabul etmeyiz’ diye bir şey yok. 16 milyonun yetkisiyle UKOME hareket etmelidir.  Taksiciler kime, nereye mesaj verdiler, bilemiyorum. Ama umarım Aralık’ta, İstanbulluların lehine, İstanbulluların aklıyla hareket eden bir UKOME toplantısı olur. Ben de sıkı takip edeceğim. Gerekirse orada da olmayı düşünüyorum" dedi.


 

“HERKESİN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR"

İmamoğlu, “Oda Başkanı Eyüp Aksu ile görüşmeniz oldu mu" sorusuna, “Odadan temsilciler, bizden randevu istedi; verdik. Yani Eyüp Bey gelseydi, o da olurdu. Neden gelmedi, bilmiyorum. Ben, bizzat Eyüp Bey’i davet etmedim. Bir sebebi olabilir, sağlık sorunu olabilir. İstanbul’da hangi sivil toplumda, odada görev yapıyorsa, herkesin başımızın üstünde yeri var. Herkesle, her zaman görüşürüz. Ama herkes yetkisini bilecek" şeklinde cevap verdi

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni Taksi Tepkilerine CevapImamoğluİstanbulİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Narko TIR' Esenyurt Meydanı'nda
'Narko TIR' Esenyurt Meydanı'nda
Kavınvalidesini yaralayan sanığa 8 yıl hapis cezası
Kavınvalidesini yaralayan sanığa 8 yıl hapis cezası
Topkapı Sarayı'nda yeni düzenleme
Topkapı Sarayı'nda yeni düzenleme
Hakan Taşıyan hastaneye kaldırıldı
Hakan Taşıyan hastaneye kaldırıldı
Milyonluk tazminat talebi!
Milyonluk tazminat talebi!
Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu
Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu
Esenyurt'ta rezidanstaki intihar kadınların işlediği cinayet çıktı
Esenyurt'ta rezidanstaki intihar kadınların işlediği cinayet çıktı
BEYOĞLU'NDA 'ÇUKUR' OPERASYONU!
BEYOĞLU'NDA 'ÇUKUR' OPERASYONU!
İstanbul'da toplu taşıma araçlarına denetim
İstanbul'da toplu taşıma araçlarına denetim

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma