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İmamoğlu, Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattı ilk TBM indirme törenine katıldı

08 Temmuz 2021 Perşembe 14:13
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İmamoğlu, Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattı ilk TBM indirme törenine katıldı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı'nda ilk tünel sondaj makinesi TBM İndirme törenine katıldı. 

Pendik'te bulunan şantiye alanında düzenlenen programa İBB yetkilileri, yüklenici firma yetkilileri ve çalışanlar da katıldı. Törende konuşma yapan İmamoğlu, "İstanbul ulaşım konusunda her zaman meşgul oldu ve olmak zorunda. İstanbul'da ulaşım sorununun tümden çözerim diyecek bir sistem, mekanizma henüz keşfedilmedi. Dünyanın hiçbir yerinde mümkün değil ama önemli olan böylesi büyük kentlerde süreci en doğru bir biçimde kurgulayıp, en az zaman kaybıyla insanların şehirde daha çok vakit geçirmelerini sağlayan bir sistemi sürece katmak" diye konuştu.  


 

"EN ÖNEMLİ AYAĞI METRO" 

"Bizim gibi kentlerin ulaşımda en önemli ayağı metro" diyen İmamoğlu, "Raylı sistemler. İstanbul'da bu işe ayrı bir önem veriyoruz ve İstanbul'un bu planlamadaki önündeki en önemli engel belki de şehir planlaması ile ilgili yanılgıları. Yani bir yol haritasının olmayışı. 2009 yılında yapılan 1/100.00'lik planda İstanbul asla 15 milyonu aşmamalı diye tarifi yapan o dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisi tarafından oy birliği ile kabul edilmiş 1/100.000'lik plan. Bugün 2021 fazla değil sadece 12 yıl sonra neredeyse. Bu günün İstanbul'u var olan inşaat düzeni ile yapılaşmış haliyle 21-22 milyona yakın insanı şu an da yaşatacak bir yapı stoğuna sahip bir kent" diye konuştu. 


 

"NASIL BİR İSTANBUL'DA YAŞAYACAĞIMIZI ORTAYA NET OLARAK KOYMALIYIZ"

İmamoğlu, "İstanbul sağından, solundan, göbeğinden,saçından başından çekip çekiştirilecek bir şehir de değildir. İstanbul şehir tekelden ortak akılla bütün kurumların aynı masada buluştuğu  birleştiği bir anlayışla tasarlanmalı, prensip kararlar alınmalı ve şimdiden 2050, 2100 tarihlerinde nasıl bir İstanbul'da yaşayacağımızı ortaya net olarak koymalıyız" ifadelerini kullandı. 


 

"2023 'TE HİZMETE AÇMAYI PLANLIYORUZ"

Metro inşaat ihalesinin ilk olarak 2017'de yapıldığını ancak ödenek yetersizliğinden çalışmalara başlanmadığına değinen Ekrem İmamoğlu, "İlk olarak 5 kilometreye yakın 2 istasyondan oluşan Pendik- Kaynarca hattını  2023 yılında hizmete açmayı planlıyoruz.  2 yıllık süreçte açtığımız bu hatta Sabiha Gökçen Havalimanı ile olan bağlantının çok kolaylaşacağını ifade etmek isterim. Rahat bir şekilde havalimanına ulaşacaklar araç kullanımı da azalacak Anadolu Yakası'ndaki İstanbul trafiğinde. 2 aşaması 9 kilometrelik Kaynarca-Tuzla kısmı var o kısmı da inşallah 2024 yılı sonuna doğru hazırlamak en önemli çalışmalarımızdan birisi" dedi. 

Çalışmalar tamamlandığında hattın toplam uzunluğu 13 kilometre olacak ve 8 istasyondan oluşacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğluKaynarcaPendikTuzla Metro HattıTören
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