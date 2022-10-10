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İmamoğlu Kadıköy'de patlama olan binada incelemelerde bulundu

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy'de dün akşam saatlerinde patlama olan binaya gelerek incelemelerde bulundu. 

10 Ekim 2022 Pazartesi 11:21
İmamoğlu Kadıköy'de patlama olan binada incelemelerde bulundu

Kadıköy'de dün akşam saatlerinde 3 katlı binanın 2'inci katında patlama meydana gelmiş, çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralanmıştı.  İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu patlama olan binaya gelerek, incelemelerde bulundu. 

"BURAYA GELEN YETKİLİ BİRİMLERİN, ADLİ BİRİMLERİN AÇIKLAMASINI BEKLEYECEĞİZ."

İncelemelerinin ardından açıklama yapan İmamoğlu, şunları söyledi: "Belediye başkanımızla yerinde durumu inceledik. Hem itfaiye daire başkanımız hem de aynı dün akşam müdahaleyi yapan daire başkanımızın yanı sıra İGDAŞ'la ilgili sorumlu birimimizin yetkilisi burada. Şu an içeride adli inceleme devam ediyor. Yapılan ön incelemede, birtakım farklı görüşler ve tespitler var. Sonuçta biz buraya gelen yetkili ve adli birimlerin açıklamasını bekleyeceğiz. Ancak şunu net ifade edebiliriz. Görülen binanın sağlam kalan tek dairesinde doğal gaz aboneliği var. Ve o aboneliğin olduğu dairede de hiçbir patlama yok. Diğer patlamanın olduğu ve büyük hasar alan 2 dairede de doğal gazla ilgili tesisat yok. Doğalgaz aboneliği de yok. Dolayısıyla şu an için durum böyle. Hayatını kaybedenler açısından açıkçası üzgünüz. Böyle bir olay olsun istemezdik ama içeride ne patlamalara ve yangına sebep oldu? Adli tespitler yapıldıktan açıklama dinledikten sonra netleşecek. Biraz acele bir açıklama yapılmış. Biz zaten sürecin farkındaydık ve o dairede gazla ilgili herhangi bir şey olmadığına vakıftık. Ona rağmen temkinli bir açıklamayla süreci takip etmeyi tercih ettik. Kurum olarak an be an Kadıköy Belediye Başkanımızla ve diğer itfaiye daire başkanımızla buradan irtibat halindeydim. Yani niye öyle bir açıklama yapıldı veya kim yaptırdı. Muhtemelen Sayın Valimiz onu irdeleyecektir. Ama şu an için adli birimler burada gerekli incelemeyi yapıyorlar." 

Kadıköy'de patlama olan binada inceleme yapan itfaiye ekipleri, yaralı bir yavru kedi buldu. Vücudunda yanıklar oluşan kedi olay yerinden alınarak tedavi altına alınmak üzere veteriner ekiplerine teslim edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İBBBaşkanEkrem İmamoğluKadıköyPatlamaBina
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