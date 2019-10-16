Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94137
ALTIN
281.632
DOLAR
5.8801
STERLİN
7.5643
EURO
6.4975
Yoga yaparak meme kanserine dikkat çektiler
Yoga yaparak meme kanserine dikkat...
Trabzonspor, taktik çalıştı
Trabzonspor, taktik çalıştı
Dünyadan 10 film, ilk kez Antalya'da gösterilecek
Dünyadan 10 film, ilk kez...
Hamile annelere sigara uyarısı
Hamile annelere sigara uyarısı
Galatasaray, Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İmamoğlu İstanbul Halk Süt dağıtımı uygulamasını başlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından maddi durumu iyi olmayan ve belediyeden yardım alan aileler ve çocuklarına ücretsiz süt dağıtımı yapılacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Dünya Gıda Günü'nde Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına İstanbul Halk Süt uygulamasının bugün başlatıldığını duyurdu.

İmamoğlu İstanbul Halk Süt dağıtımı uygulamasını başlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından maddi durumu iyi olmayan ve belediyeden yardım alan aileler ve çocuklarına ücretsiz süt dağıtımı yapılacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Dünya Gıda Günü'nde Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına İstanbul Halk Süt uygulamasının bugün başlatıldığını duyurdu.

16 Ekim 2019 Çarşamba 14:12
9 Okunma
İmamoğlu İstanbul Halk Süt dağıtımı uygulamasını başlattı

İSTANBUL - Maddi durumu iyi olmayan ailelere ve çocuklarına süt yardımının yanı sıra çeşitli yardımların yapılacağını söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Bugün başlattığımız ücretsiz İstanbul Halk Süt Dağıtımı uygulaması da bu yoldaki kararlılığımızın simgesel adımlarından bir tanesi. Bizim bu projedeki en önemli şiarımız, süt her çocuğun hakkıdır. Bir eve süt girmiyorsa, süt içemiyorsa gelişiminde problem var demektir. Bu nedenle İstanbul'da her çocuk süt içebilsin diye İstanbul Halk Süt'ü ihtiyacı olan ailelerimizin evlatlarına dağıtacağız" dedi. İmamoğlu, "Adil bir İstanbul olma hedefine değerli bir grupla çalışarak başlıyoruz. Benim en dev projem, bu dönem boyunca bütün arkadaşlarımızla konsantre olduğumuz konu çocuklarımıza hizmet ve çocuklarımıza katkı olacaktır. Bütün anne babalara sorsak en değerlimiz çocuklarımızdır, başka bir şeyi onun önüne koyma şansımız yok. O zaman bu kentte onlar için adaleti sağlamak, en önemli işimiz olmalı. Bizden önceki belediye döneminden kalan veri setini alarak bu belirlemeleri yaptık. Bu belirlemelerimiz devam edecektir. Geçinemeyen ailelerin, yeterli ve dengeli beslenebilmelerini temin etmek için de zaman içinde çeşitlendireceğiz. Sadece burayla sınırlı kalmayacak. Tüm İstanbul çocuklarının gelişimini eksiksiz tamamlamaları için bu vesileyle süte erişimlerini sağlayacağız. 39 ilçenin tümüne İstanbul Halk Sütü ulaştıracağız. Herkes için ama en çok da İstanbul'un çocukları için bu görevi yerine getireceğiz. Bugün başlattığımız süt dağıtım uygulamasının sevgili çocuklara sağlık, zindelik, mutluluk ve anne babalara da gönül rahatlığı vermesini diliyorum" diye konuştu. İmamoğlu, konuşmasının ardından süt dağıtım aracına binerek Su Ürünleri Hali'nde toplanan araçlarla konvoy halinde alandan ayrıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ücretsiz Süt DağıtımıEkrem İmamoğluİstanbulIstanbul Büyükşehir Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek 
İstanbul iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek 
Patron kayıplara karıştı
Patron kayıplara karıştı
Ataşehir'de 8. kattan düşen kadın doktor hayatını kaybetti
Ataşehir'de 8. kattan düşen kadın doktor hayatını kaybetti
Haliç'ten kadın cesedi çıktı
Haliç'ten kadın cesedi çıktı
Öğrencilerden Avcılar için kentsel iyileştirme projesi
Öğrencilerden Avcılar için kentsel iyileştirme projesi
İstanbul'da 5 ilçede uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı 
İstanbul'da 5 ilçede uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı 
Beyoğlu'ndaki patlama ile ilgili kaymakamlıktan açıklama
Beyoğlu'ndaki patlama ile ilgili kaymakamlıktan açıklama
İSTANBUL'DA KRİTİK OPERASYON
İSTANBUL'DA KRİTİK OPERASYON
İBB'den yaşlılara özel ekmek
İBB'den yaşlılara özel ekmek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans