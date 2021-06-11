İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Halk Bakkal' projesini tanıttı.



İmamoğlu, Yenikapı'daki Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Halk Bakkal' tanıtım toplantısına katıldı.



Toplantıda, CHP Genel Başkan Yardımcıları Fethi Açıkel ile Onursal Adıgüzel, CHP İstanbul milletvekilleri Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Özgür Karabat, Turan Aydoğan, Emine Gülizar Emecan ve Cihangir İslam da yer aldı.



Toplu taşımada kullanılan İstanbul Kartların, anlaşmalı bakkallarda geçerli olacağını belirten İmamoğlu, "Bugün itibariyle İstanbullular ceplerinde 18 milyonun üzerinde İstanbul Kart taşıyorlar. Şimdiye kadar çoğunlukla ulaşımda geçerli olan İstanbul Kart, bundan böyle Halk Bakkal logolu mahalle bakkallarında da geçecek. Ceplerinde İstanbul Kart taşımakta olan bütün vatandaşlarımız, bugünden itibaren 'Halk Bakkal' logolu mahalle bakkallarında kartlarını kullanarak alışveriş yapabilecekler. Böylelikle İstanbullunun ekonomik gücünü, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin gücüyle birleştirerek bakkallarımızın yanında olacağız. Bugün itibariyle, Belediyemize başvuruda bulunan 1200'den fazla Halk Bakkal ile yola çıkıyoruz. Hedefimiz İstanbul'un her ilçesinde her semt ve mahallede Halk Bakkal ağını genişletmek ve yok olmakta olan mahalle bakkalı komşularımıza destek olmak" ifadelerini kullandı.