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İmamoğlu : Bütün duraklara 'sizin metro ile buluşmanızı engelliyorlar' yazdıracağım

19 Ocak 2022 Çarşamba 16:09
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İmamoğlu : Bütün duraklara 'sizin metro ile buluşmanızı engelliyorlar' yazdıracağım

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Arkadaşlarıma söyleyeceğim, bütün metrobüs duraklarına üst geçitlerine yazsınlar bunu. Şunu yazdıracağım, 'Ey halkımız, sizin metroyla buluşmanızı engelliyorlar. Sizin 300 tane yeni metrobüs otobüsüyle buluşmanızı engelliyorlar' "dedi.

Ekrem İmamoğlu, Unkapanı Yağmursuyu Tüneli şantiyesinde incelemelerde bulundu. İmamoğlu, tüneli kazacak TBM cihazının çalışmasını, verdiği telsiz komutuyla başlattı, şantiyede incelemelerde bulundu. Ekrem İmamoğlu'na  İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu eşlik etti. Tünelin uzunluğu 1.510 metre, çapıysa 3.4 metre olacak olan tünelin 2022 yılından tamamlanması hedefleniyor. Aksaray Metro İstasyonu ile Unkapanı arasında yer alacak tünelin maliyet 60 milyon lira. İmamoğlu şantiyede incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. . 

Gündemdeki metro hattı tartışmaları sorulan İBB Başkanı İmamoğlu "Ben Beylikdüzü'nde yaşıyorum, benimle her konuda konuşmakta dikkat edin ama Beylikdüzü hattını konuşurken daha da dikkatli olun. Ben normal bir vatandaş olarak o metroyu hayal ederek geçirdiğim yıl sayısı 20 yılı aştı. Bakanlıkla yapılan görüşmelerde projemiz için, Kanal İstanbul ile sorunu var mı sorusu, soruldu. İkinci olarak da daha hiç başlanmamış bence başlanamayacak olan '3 katlı tünel projesinin hattıyla uyumlu mu, diye soruldu. Dedik ki bu iş İstanbul'u yormasın ki Allah'ın izniyle orada kanal manal olmayacak. Proje için hadi kanalla da sorun olmasın yerin altından devam etsin diyerek yerinaltından çözdük. Onun da cevabını verdik. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Sözüm ona soruyor yanağın nerede? Aslında ne öpmeye niyeti var ne bu işi çözmeye niyeti var. Konya'daki avam proje ile hazine onayı neden verdiniz? Bizim projemizin fersah fersah gerisinde" diye cevap verdi. Ekrem İmamoğlu "Arkadaşlarıma söyleyeceğim, bütün metrobüs duraklarına üst geçitlerine yazsınlar bunu. Şunu yazdıracağım 'Ey halkımız, sizin metroyla buluşmanızı engelliyorlar. Sizin 300 tane yeni metrobüs otobüsüyle buluşmanızı engelliyorlar'. Bu işe kendi ihtiras ve şahsi menfaatlerini şahsi koltuk menfaatlerini önünde tutarak yapılan hataları inşallah engellerler" dedi. 
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğluIstanbul Büyükşehir BelediyesiMetro
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