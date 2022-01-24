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İmamoğlu: Baskın kar yağışları bizimle olacak

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Meteorolojinin verdiği uyarılara göre her an baskın yağışları bizimle olacak. Vatandaşlarımıza olan uyarımız devam etmektedir" dedi.

24 Ocak 2022 Pazartesi 12:00
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İmamoğlu: Baskın kar yağışları bizimle olacak

Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) İstanbul'daki kar yağışına ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi. 

"BASKIN KAR YAĞIŞLARI BİZİMLE OLACAK"

İstanbul'un herhangi bir yerinde her an ani bastıran kar yağışları görülebileceğini belirten İmamoğlu, "Meteorolojinin verdiği uyarılara göre her an baskın yağışları bizimle olacak. Vatandaşlarımıza olan uyarımız devam etmektedir. Her ne kadar trafikle ilgili akışı en verimli şekliyle şu an sürdürdüğümüzü ifade etsek de bir anda bastıran bir kar, kış koşullarına hazırlık olmayan bir araç ya da yoğunlaşan trafikten dolayı tıkanıklık o yollara hizmet etmemizi de engelleyecek. Lütfen vatandaşlarımız bu koordineli çalışmalarına bizimle devam etsinler. Hiçbir vatandaşımız acil ihtiyacını hissettiğinde kendini yalnız hissetmesin. Bizler 7/24 onların yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

"BİN 582 ARAÇ İLE YOLLARIN TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR"

Yolların tuzlanarak temizlendiğini ifade eden İmamoğlu, "Kar kırsalda 25 santime kadar çıktı.  Aynı zamanda bu hafta boyunca soğuk hava dalgasının devam edeceği bilgisini aldık ve takip etmeye devam edeceğiz. İstanbul genelinde bin 582 aracımız,  7 bin 421 personelimizle beraber mücadelemizi sürdürüyoruz. 35 bin tonun üzerinde tuz kullanarak yollarımızın temizliğini sürdürüyoruz" diye konuştu.

"500 NOKTADA GÜNDE 2 TONUN ÜZERİNDE MAMA DAĞITIYORUZ"

Sokak hayvanlarının son durumuna ilişkin de konuşan İmamoğlu, "Sokak canlıları bizim için çok değerli. 500 noktada günde 2 tonun üzerinde mama dağıtarak onların da ihtiyaçlarını giderdiğimizi ve anında müdahalemizi sürdürdüğümüzü ifade edelim" şeklinde konuştu.

"BİN 385 VATANDAŞIMIZI KONUK ETTİK"

Sokakta yaşadığı tespit edilen vatandaşları konaklama bölgelerine götürdüklerini söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Sayın Ali Yerlikaya valimiz ile beraber konuşarak, bütün kamu kurumlarıyla 39 ilçe belediyelerimizdeki ihtiyaçlarını anında gideriyoruz. Başta tuz olmak üzere farklı takviyeler ile 39 ilçemiz ile irtibat halindeyiz. Sokakta yaşadığını tespit ettiğimiz bin 385 vatandaşımızı bu kar sürecinde konuk ettik ve etmeye devam edeceğiz. İhbar alıp ya da ekiplerimizin tespiti ile vatandaşımızı ikna edip otellere ya da bazı konaklama yerlerine yerleştirip ihtiyaçlarını görüyoruz" diye konuştu. 

"SİNEMAMIZIN ÇOK DEĞERLİ SANATÇISIYDI"

Fatma Girik için başsağlığı dileyen İmamoğlu , "Burada çalışma esnasında aldığımız bir haber ile üzüntümüzü paylaşmak istiyoruz. Türk sinemasının önemli isimlerinden Fatma Girik hanımefendi hayatını kaybetti. Sanat ve sinema camiasına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Sinemamızın çok değerli bir sanatçısıydı" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İBBBaşkanEkrem İmamoğluKarKış
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