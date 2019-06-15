İlk Yurt Dışı Gezimi Balkanlar'a Yapacağım

İSTANBUL - Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'ndeki Bosna Sancak Derneği'nde göçmen vatandaşlarla buluştu. İmamoğlu'nu dernek binası önünde karşılayan vatandaşlar, seçilmiş İBB Başkanı'na sevgi gösterilerinde bulundu ve fotoğraf çektirme yarışına girdi. Önce dernek yönetimi ile bir araya gelen İmamoğlu, daha sonra dernek salonunda kendisini bekleyen çok sayıda vatandaşla bir araya geldi. Alkışlar eşliğinde salona giren İmamoğlu, burada da ''Ekrem Başkan'' tezahüratı eşliğinde karşılandı. Toplantıda ilk konuşmayı dernek başkanı Muhammet Sancak yaptı.



Ardından mikrofonu alan İmamoğlu, çocukları etrafına toplayarak yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:



''Çok sıcak. Biraz da elektrik kesintisi olmuş. ('Her şey çok güzel olacak' sesleri.) En güzel kürsü insanın yüreğidir. Bu şehrin geleceği çocukları. Onun için ben çocukların yüreğiyle size hitap etmiş olayım. Milletçe üzüldüğümüz, acısını paylaştığımız, büyük acılar yaşayan bizim geçmişimden gelen büyük ağlarımızın doğduğu topraklar, elbette ki milletimizin aynı zamansa çok kıymetli bir parçası. Ülkemizde ve şehrimizde yaşayan Bosna Sancaklı dostlarımız hemşehrilerimiz, şunu söylüyorum: Bilmenizi isterim ki, bir toplumun vicdanı , o toplumun yaşadığı üzüntülerle, hüzünlerle, sevinçlerle oluşur. Kader birliğiyle oluşur. Bazen, 'Biz acıyı buradan hissettik' desek de aslında tamamını hissetmek tamamen mümkün değil. Sizler bizim milletimizin vicdanının olgunlaşmasında önemli bireylersiniz. Allah, hiç kimseye, tabii ki milletimize böyle acılar göstermesin. Böyle acılar insanlığın hak etmediği olaylardır.''



''Kültürü yaşatmak, aynı zamanda orada ne olup bitiyoru buradan takip etmek. İBB olarak, 24 Haziran itibariyle Allah'ın izniyle seçilmiş belediye başkanı olarak yine görevimize döneceğiz. İnşallah en üst seviyede iş birliklerimizi doya doya yaşayıp, yaşatacağız. Bir başka şey. Ben, belediye başkanı olduktan sonra ilk ziyaretimi KKTC'ye yapacağım dedim, yaptım. Sadece Bosna'yı Sancak'ı değil, iyi bir programla tüm Balkanlar'ı ziyaret edeceğim. İlk yurt dışı gezimi oraya yapacağım.''



İmamoğlu, konuşmasını, ''Her şey çok güzel olacak''ın Boşnakçasını söyleyerek bitirdi. İmamoğlu'nun etrafını kuşatan vatandaşlar, girişte olduğu gibi çıkışta da seçilmiş İBB Başkanı ile fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı.

HABER: Elif Hayvalı