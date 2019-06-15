Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90787
ALTIN
253.633
DOLAR
5.8790
STERLİN
7.3991
EURO
6.5887
YEŞİLÇAM’IN UNUTULMAZ OYUNCULARININ PAHA BİÇİLEMEZ KLASİK OTOMOBİLLERİ BU FESTİVALDE
YEŞİLÇAM’IN UNUTULMAZ OYUNCULARININ PAHA BİÇİLEMEZ...
İmamoğlu Yandaş Basına İsyan Etti
İmamoğlu Yandaş Basına İsyan Etti
Babalar, çocuklarının baba mesleğini  yapmasını istemiyor
Babalar, çocuklarının baba mesleğini  yapmasını...
Öğrencilerden Sürücülere Eylem Gibi “Sınav Var Korna Çalmayın” Uyarısı
Öğrencilerden Sürücülere Eylem Gibi “Sınav...
İsfanbul Tema Park'ta Ailecek Eğlence
İsfanbul Tema Park'ta Ailecek Eğlence

İlk Yurt Dışı Gezimi Balkanlar'a Yapacağım

Seçilmiş İBB Başkanı, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'ndeki Bosna Sancak Derneği'nde göçmen vatandaşlarla buluştu. Çocukları yanına alarak konuşmasını yapan İmamoğlu, 24 Haziran'da yeniden İBB Başkanı seçileceğini belirterek, ilk yurt dışı gezisini Bosna'yı da içine alacak şekilde Balkan ülkelerine yapacağını duyurdu

İlk Yurt Dışı Gezimi Balkanlar'a Yapacağım

Seçilmiş İBB Başkanı, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'ndeki Bosna Sancak Derneği'nde göçmen vatandaşlarla buluştu. Çocukları yanına alarak konuşmasını yapan İmamoğlu, 24 Haziran'da yeniden İBB Başkanı seçileceğini belirterek, ilk yurt dışı gezisini Bosna'yı da içine alacak şekilde Balkan ülkelerine yapacağını duyurdu

15 Haziran 2019 Cumartesi 12:14
6 Okunma
İlk Yurt Dışı Gezimi Balkanlar'a Yapacağım

İSTANBUL - Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'ndeki Bosna Sancak Derneği'nde göçmen vatandaşlarla buluştu. İmamoğlu'nu dernek binası önünde karşılayan vatandaşlar, seçilmiş İBB Başkanı'na sevgi gösterilerinde bulundu ve fotoğraf çektirme yarışına girdi. Önce dernek yönetimi ile bir araya gelen İmamoğlu, daha sonra dernek salonunda kendisini bekleyen çok sayıda vatandaşla bir araya geldi. Alkışlar eşliğinde salona giren İmamoğlu, burada da ''Ekrem Başkan'' tezahüratı eşliğinde karşılandı. Toplantıda ilk konuşmayı dernek başkanı Muhammet Sancak yaptı. 

Ardından mikrofonu alan İmamoğlu, çocukları etrafına toplayarak yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: 

''Çok sıcak. Biraz da elektrik kesintisi olmuş. ('Her şey çok güzel olacak' sesleri.) En güzel kürsü insanın yüreğidir. Bu şehrin geleceği çocukları. Onun için ben çocukların yüreğiyle size hitap etmiş olayım. Milletçe üzüldüğümüz, acısını paylaştığımız, büyük acılar yaşayan bizim geçmişimden gelen büyük ağlarımızın doğduğu topraklar, elbette ki milletimizin aynı zamansa çok kıymetli bir parçası. Ülkemizde ve şehrimizde yaşayan Bosna Sancaklı dostlarımız hemşehrilerimiz, şunu söylüyorum: Bilmenizi isterim ki, bir toplumun vicdanı , o toplumun yaşadığı üzüntülerle, hüzünlerle, sevinçlerle oluşur. Kader birliğiyle oluşur. Bazen, 'Biz acıyı buradan hissettik' desek de aslında tamamını hissetmek tamamen mümkün değil. Sizler bizim milletimizin vicdanının olgunlaşmasında önemli bireylersiniz. Allah, hiç kimseye, tabii ki milletimize böyle acılar göstermesin. Böyle acılar insanlığın hak etmediği olaylardır.''

''Kültürü yaşatmak, aynı zamanda orada ne olup bitiyoru buradan takip etmek. İBB olarak, 24 Haziran itibariyle Allah'ın izniyle seçilmiş belediye başkanı olarak yine görevimize döneceğiz. İnşallah en üst seviyede iş birliklerimizi doya doya yaşayıp, yaşatacağız. Bir başka şey. Ben, belediye başkanı olduktan sonra ilk ziyaretimi KKTC'ye yapacağım dedim, yaptım. Sadece Bosna'yı Sancak'ı değil, iyi bir programla tüm Balkanlar'ı ziyaret edeceğim. İlk yurt dışı gezimi oraya yapacağım.''

İmamoğlu, konuşmasını, ''Her şey çok güzel olacak''ın Boşnakçasını söyleyerek bitirdi. İmamoğlu'nun etrafını kuşatan vatandaşlar, girişte olduğu gibi çıkışta da seçilmiş İBB Başkanı ile fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı. 

HABER: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
BB OlarakIlk Ziyaretimi KKTCye Yapacağım DedimYaptımYi Bir Programla Tüm Balkanları Ziyaret EdeceğimGöçmenEkrem BaşkanBayrampaşa Yıldırım MahallesindekiEkrem İmamoğluDilek İmamoğluElif HayvalıSeçimCHPOyBelediye Başkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İSTOÇ'ta iş yeri yangını
İSTOÇ'ta iş yeri yangını
Kadıköy sahilinde tekne battı
Kadıköy sahilinde tekne battı
Tarihi çeşmede büyük tahribat
Tarihi çeşmede büyük tahribat
International City Awards-Uluslararası Şehir Ödülleri Sahiplerini Buldu.
International City Awards-Uluslararası Şehir Ödülleri Sahiplerini Buldu.
İsfanbul Tema Park'ta Ailecek Eğlence
İsfanbul Tema Park'ta Ailecek Eğlence
Sınav Öncesi Çay, Çorba, Su İkramı
Sınav Öncesi Çay, Çorba, Su İkramı
İBB’den öğrencilere; "Karneni Getir, Buzda Kay"
İBB’den öğrencilere; "Karneni Getir, Buzda Kay"
Hurda uçaklar kaldırılmayı bekliyor
Hurda uçaklar kaldırılmayı bekliyor
Bakanlıktan balık ölümlerine ilişkin açıklama
Bakanlıktan balık ölümlerine ilişkin açıklama

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans