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İletişim devlerinden yerli iş birliği

Türkiye’nin teknoloji öncüleri Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yerli mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları için dev bir iş birliğine imza attı.

15 Ocak 2021 Cuma 14:14
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İletişim devlerinden yerli iş birliği

İSTANBUL, (DHA)-

Bu kapsamda Türk Telekom müşterileri Türkiye’nin iletişim ve yaşam platformu BiP’i, Turkcell kullanıcıları ise Türk Telekom’un yeni nesil sosyal medya platformu Yaay’ı internet kotalarından harcama yapmadan kullanacak. Her iki uygulama aynı zamanda diğer uygulamalarla birlikte Vodafone’un İletişim Pass paketinde ücretsiz sunulacak.

Türkiye’nin telekomünikasyon devleri yerli mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları BiP ve Yaay için iş birliğine gitti. Bu kapsamda Turkcell, Türk Telekom müşterileri ve Vodafone İletişim Pass kullanıcıları yerli mesajlaşma platformu BiP ve sosyal medya uygulaması Yaay’ı internet kotalarından harcama yapmadan kullanabilecek. Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalması için yapılan iş birliği sayesinde Türk halkı gönül rahatlığıyla bu yerli uygulamalardan faydalanabilecek.

ERKAN: TARİHİ ANLAŞMA YERLİ UYGULAMALARA DESTEK OLACAK

İş birliğine yönelik konuşan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Türkiye’nin teknoloji şirketleri bir araya gelerek ülkemiz için tarihi bir anlaşmaya imza attı. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli uygulamalarımızı vatandaşlarımız artık gönül rahatlığıyla kullanabilecek. Bu sayede Türkiye’nin verileri ülke içerisinde güvenle kalacak. Yerli mesajlaşma uygulamalarının tercih edilmesine destek sunacak bu anlaşmanın önümüzdeki dönemde bu konuda yapılacak yeni iş birliklerinin de önünü açacağına inanıyoruz. Ülke insanımız adına yapılan bu iş birliğimizin Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyor, Türk Telekom ve Vodafone Türkiye yöneticileri başta olmak üzere emeği geçen tüm çalışanlara teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

ÖNAL: HEPİMİZ, TÜRKİYE’NİN DİJİTALLEŞME VİZYONUNA KATKIMIZI, YENİLİKÇİ DİJİTAL PLATFORMLAR SUNARAK PEKİŞTİRİYORUZ

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ise “Ülkemizdeki yerli uygulamaların önemi son dönemde bir kez daha anlaşıldı. Bu süreçte, yerli uygulamalarımızı tercih eden tüm kullanıcılarımıza duydukları güven ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün gerçekleştirilen iş birliği, tüm kullanıcıların bu sosyal medya ve mesajlaşma platformlarını deneyimlemesine önemli ölçüde destek sağlayacak. Türkiye’nin üç büyük şirketi, güzel bir dayanışma örneği sergiledi. Hepimiz Türkiye’nin dijitalleşme vizyonuna katkımızı, yenilikçi dijital platformlar sunarak pekiştiriyoruz. Birlikte attığımız bu adım, çalışmalarımızı daha da değerli kılıyor. Önümüzdeki dönemde de benzer iş birliklerinin artmasını temenni ediyorum. Turkcell ve Vodafone yöneticilerini ve bu süreçte katkısı bulunan herkesi canı gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.

 AKSOY: TÜRKİYE’NİN YERLİ GÜCÜNÜ DESTEKLİYORUZ

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy da “Sektörümüzde yerli alternatif platformların çeşitlendirilmesi yönünde yapılan çalışmaları destekliyoruz. Müşterilerimize sınırsız internet deneyimi yaşatmak amacıyla 4 yıl önce kullanıma sunduğumuz Vodafone Pass paketlerini ihtiyaç ve talepler doğrultusunda güncelliyoruz. Müşterilerimizin mesajlaşma, sosyal medya ve video izleme gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirdiğimiz bu paketlerden Vodafone İletişim Pass paketini yeni uygulamalarla zenginleştiriyoruz. İletişim Pass kapsamında sunduğumuz mevcut uygulamalara yerel mesajlaşma ve iletişim uygulamalarını da dahil etme kararı aldık. Tarifesi içinde İletişim Pass paketi olan tüm müşterilerimiz şubat ayı itibarıyla yerli mesajlaşma uygulamalarını diğer uygulamalarla birlikte süresiz ve ücretsiz kullanırken, tüm Vodafone müşterilerimize ise bu uygulamaları 1 ay boyunca ücretsiz sunacağız. Vodafone olarak, üç operatörün beraber geliştireceği, uluslararası seviyede rekabet edebilecek sektörel ve yerli platformlara yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu iş birliği için Turkcell ve Türk Telekom başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TurkcellBiPTürk Telekomİletişim PassVodafoneYaayönce VatanİletişimAnlaşma
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