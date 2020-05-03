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İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Bir süredir koronavirüs tedavisi gören ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

03 Mayıs 2020 Pazar 18:24
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İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu bir süre önce koronavirüs belirtileriyle Başakşehir Devlet Hastanesi'ne başvurmuş ve yapılan test sonucu pozitif çıkmıştı. Başakşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen Ömer Döngeloğlu bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 

Döngeloğlu'nun vefat haberini alan sevenleri hastanenin önüne gelirken, cenazesi Başakşehir Devlet Hastanesi'nden defnedilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ömer Döngeloğlu'nun oğluna taziye telefonu 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, vefat eden ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu'nun oğluna taziye telefonu 

Koronavirüs tedavisi gören İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu vefat etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu'nun vefatı dolayısıyla, oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Ömer Döngeloğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Döngeloğlu'nun Başakşehir Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürerken sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IlahiyatYazarÖmer DöngeloğluKoronavirüsCovid19Vefat
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