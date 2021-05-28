Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1412
ALTIN
519.840
DOLAR
8.5375
STERLİN
12.1308
EURO
10.4027
12 adet dubleks tatil evi satılıyor
12 adet dubleks tatil...
Akademik personel alımı yapılacak
Akademik personel alımı yapılacak
İşletme hakkı 7 yıl süreyle kiraya verilecek
İşletme hakkı 7 yıl...
İnfluencer Çağrı Dayı, Dünyaca Ünlü Giyim Markalarıyla Görüşme Halinde
İnfluencer Çağrı Dayı, Dünyaca Ünlü...
ÇOMÜ 74 Öğretim Üyesi alıyor
ÇOMÜ 74 Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
480 gönüllü aranıyor.
Kapat

İki hastane arası dronla ilaç taşıyacaklar

​​​​​​​Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), özel bir sağlık kuruluşunun Kadıköy'deki iki hastanesi arasında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile ilaç taşınması için NOTAM yayımladı.

28 Mayıs 2021 Cuma 09:54
3 Okunma
İki hastane arası dronla ilaç taşıyacaklar

SHGM tarafından konuyla ilgili resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Acıbadem Sağlık Grubu tarafından 27 Mayıs 2021-06 Haziran 2021 tarihleri arasında Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi ve Acıbadem Kozyatağı Hastanesi arasında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile hafif ilaç taşıması yapılabilmesinin değerlendirilmesi amacıyla, test uçuşları gerçekleştirilebilmesi için Genel Müdürlüğümüz tarafından NOTAM yayınlanarak yapılacak faaliyetin tüm hava sahası kullanıcılarına duyurulması sağlanmıştır" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sivil HavacılıkDronİHAHastaneIlaçSHGM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın açılacak Taksim'deki camide son durum 
Yarın açılacak Taksim'deki camide son durum 
​​​​​​​Aldattığını düşündüğü için öldürmüş
​​​​​​​Aldattığını düşündüğü için öldürmüş
İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon
İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın en üst katında yangın: 1 ölü 
Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın en üst katında yangın: 1 ölü 
İstanbul'da dev operasyon: Aranan 162 şüpheli yakalandı
İstanbul'da dev operasyon: Aranan 162 şüpheli yakalandı
Sultangazi'de hareketli anlar... 
Sultangazi'de hareketli anlar... 
Taksim'deki cami cuma günü ibadete açılıyor...
Taksim'deki cami cuma günü ibadete açılıyor...
Thodex soruşturması: Rana Azap'ın tutuklanma talebi reddedildi 
Thodex soruşturması: Rana Azap'ın tutuklanma talebi reddedildi 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma