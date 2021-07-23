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İhtiyaç sahibi ailelere 5 ton kurban eti dağıtıldı

23 Temmuz 2021 Cuma 14:48
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İhtiyaç sahibi ailelere 5 ton kurban eti dağıtıldı

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, bağışçılar tarafından bağışlanan 5 ton kurban etini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.


 

Türkiye’nin dört bir yanında bulunan ihtiyaç sahibi aileler için bağışçıların destekleri ile yardım çalışmaları yürüten Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Kurban Bayramı’nda da ihtiyaç sahibi ailelere desteğini sürdürdü. İlçede yaşayan ve takipleri Gönül Elleri Çarşısı tarafından yapılan ailelere, bağışçıların destekleri ile 5 ton kurban eti dağıtımı yapıldı. Kurbanlık etler, Tuzla Belediyesi Aşevi’nde hijyen kurallarına uygun bir şekilde 4’er kilogramlık paketler haline getirildi. Hazırlanan paketler, sıcak havadan etkilenmemesi için soğuk zincir araçlar ile bayram boyunca dağıtıldı.


 

"KURBAN PAYLAŞMAKTIR"


 

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bayramlar paylaşma duygusunun hissedildiği en özel günlerdir. Özellikle Kurban Bayramı’nda paylaşmak, çok daha özeldir. Her sene olduğu gibi bu sene de kurban kesmeye gücü yetmeyen ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya gayret gösterdik. Bağışçılarımızın destekleri ile kurban etlerini ailelerimize ulaştırdık. Kurbanlarını bağışlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

DHA

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