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İDO’dan Deniz Ulaşımında Bayram Rekoru

Ramazan Bayramı nedeniyle 31 Mayıs- 9 Haziran 2019 tarihleri arasında uygulayacağı 10 günlük özel bayram tarifesi kapsamında İDO, seferlerini, bayram trafiğinin önüne geçecek şekilde planladı. 5 milyondan fazla yolcu ile 450 bin araç kapasitesi sunacak olan İDO, bayramda deniz ulaşımında rekor doluluk oranıyla 6000’e yakın sefer gerçekleştirecek. 

İDO’dan Deniz Ulaşımında Bayram Rekoru

Ramazan Bayramı nedeniyle 31 Mayıs- 9 Haziran 2019 tarihleri arasında uygulayacağı 10 günlük özel bayram tarifesi kapsamında İDO, seferlerini, bayram trafiğinin önüne geçecek şekilde planladı. 5 milyondan fazla yolcu ile 450 bin araç kapasitesi sunacak olan İDO, bayramda deniz ulaşımında rekor doluluk oranıyla 6000’e yakın sefer gerçekleştirecek. 

31 Mayıs 2019 Cuma 13:44
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İDO’dan Deniz Ulaşımında Bayram Rekoru

İSTANBUL- Hızlı ve keyifli yolculukları kadar cebinize dost kampanyalarıyla sektörünün lideri İDO, Ramazan Bayramı nedeniyle 31 Mayıs- 9 Haziran 2019 tarihleri arasında 10 gün boyunca özel bayram tarifesi uygulayacak. İDO, seferlerini bayram tatili boyunca yaşanacak trafik yoğunluğunun önüne geçecek şekilde planladı. 10 günlük özel bayram tarifesi boyunca deniz ulaşımında 5 milyonu aşan yolcu kapasitesi ile İDO, rekora imza atıyor.  Bayram tarifesi süresince tüm hatlarında İDO, 450 bin araç kapasitesiyle 6000’e yakın sefer gerçekleştirecek.

Zamandan kazandıran hesaplı fiyatlar

Misafirlerinin yüzünü güldüren hesaplı fiyat seçenekleri İDO’da Ramazan Bayramı boyunca devam edecek. İDO, hızlı feribot ve deniz otobüsü seferleri sayesinde bayramda da fiyat, yakıt ve zaman avantajı sağlamayı sürdürecek. İDO’nun hızlı feribot ve deniz otobüsü dış hat seferlerinin yanı sıra, özellikle 24 saat doldur-boşalt yöntemiyle çalışacak Eskihisar-Topçular hattındaki araba vapuru seferleri, hiç beklemeden kalkarak yolculuğu eziyet olmaktan çıkarıyor. İDO’nun araba vapuru seferleri de Körfez geçişini otomobilleriyle yapanlar için çok önemli zaman ve yakıt tasarrufu sağlıyor.

Haber: Elif Hayvalı

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