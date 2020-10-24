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İbn-i Sina kültür, sanat ve sağlık sezonu başladı 

İbn-i Sina Kültür, Sanat ve Sağlık sezonu kapılarını açtı. Dünya tıp tarihine ismini altın harflerle yazdıran usta ismin adını taşıyan İbn-i Sina Kültür, Sanat ve Sağlık Sezonu kapsamında birçok etkinlik ilçe sakinleriyle buluşacak.

24 Ekim 2020 Cumartesi 10:52
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İbn-i Sina kültür, sanat ve sağlık sezonu başladı 

Sultangazi Belediyesi, İbn-i Sina Kültür, Sanat ve Sağlık sezonunun açılışını düzenlediği törenle yaptı. Tiyatrodan söyleşiye, seminerlerden farkındalık eğitimlerine, çocuk etkinliklerinden konserlere kadar birçok etkinliğe sezon boyunca ev sahipliği yapacak. Tüm bunların yanı sıra, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle sağlık etkinliklerine ağırlık verildi.

Sultangazi Belediyesi Etkinlik Salonu’nda yapılan açılış törenine AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, siyasi partilerin ilçe başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“İBN-İ SİNA İSMİNDE KARAR KILDIK”

Maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde kültür, sanat etkinliklerini düzenlemeye devam edeceklerini söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Sanat ve kültürün yanına sağlığı da ekleyelim dedik. İbn-i Sina’nın sağlık alanındaki çalışmalarını biliyoruz, diğer taraftan iyi bir düşünür olması sebebiyle de İbn-i Sina isminde karar kıldık. Böylece hem sağlığı içine aldık hem de İbn-i Sina gibi büyük bir düşünürün ismini Sultangazi’de kültür, sanat faaliyetlerimizin ismi olarak nitelendirdik. İbn-i Sina kültür, sanat ve sağlık sezonu olarak huzurlarınızdayız. Kasım sonuna kadar birinci dönemimiz var sonra içerikleri değiştirerek etkinliklere devam edeceğiz” dedi.

“SEZONU İBN-İ SİNA SEMPOZYUMUYLA KAPATACAĞIZ”

Kültür sanat etkinliklerine önem verdiklerini vurgulayan Av. Dursun, “Hem gündeme dair sağlık söyleşileri olacak hem de bilgi, birikimimizi artıracak söyleşilerle karşınızda olacağız. Çocuk ve yetişkin tiyatroları yapacağız, ses sanatçılarımız vatandaşlarımızla bir araya gelecek. Sezonun finalini nisan, mayıs gibi İbn-i Sina sempozyumuyla yapacağız. İyi akademisyen ve hekimlerle İbn-i Sina’nın hayatı, düşüncesi, fikriyatı tıp alanında yapmış olduğu işleri konuşacağız” diye konuştu.

Açılış etkinliğinde canlı bağlantılar da yapıldı. Müzisyen Eşref Ziya Terzi, “İbni-i Sina çok güzel bir tercih olmuş. Felsefeye, bilime, tıbbın kurucusu sayılan önemli bir isme atfedilmiş olması gerçekten iyi düşünülmüş” dedi.

Televizyon programcısı Serdar Tuncer ise, “Pandemi döneminde şartlardan dolayı kültürü eskisi kadar önceleyemedik fakat sosyal mesafeye dikkat ederek etkinliklerin devam edebileceğini de görüyoruz. İnşallah sağlık, afiyet içerisinde keyifle muhabbetle şu salgın belasının defedilerek kültür, sanatta ve diğer alanlarda yapmamız gereken her şeyi yaparız. Cenab-ı hak sağlık ve afiyet versin” diye konuştu.

AV. DURSUN’A ‘ULUSLARARASI SAĞLIK ELÇİSİ BERATI’ VERİLDİ

İbn-i Sina Enstitüsü Başkanı Kemal Aydın, etkinliği duyunca çok heyecanlandığını söyleyerek başkan Av. Dursun’a ‘uluslararası sağlık elçisi beratı’ verdi. Av. Dursun ise sağlık çalışanları adın Aydın’a çiçek takdiminde bulundu.

Sezonun açılış programı Turgay Başyayla konseriyle sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İbni SinaKültürSANATSağlıkSultangazi Belediyesi
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