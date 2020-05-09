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İBB’den pazartesi uyarısı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), pazartesi günü toplu ulaşımdaki tüm kısıtlamaların devam ettiği uyarısında bulundu.

09 Mayıs 2020 Cumartesi 18:31
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İBB’den pazartesi uyarısı!
İBB, pazartesi günü için toplu ulaşım konusunda uyardı.

Yazılı açıklamada özetle şöyle denildi:

“Toplu taşıma araçlarında olağanüstü kısıtlamalar sürdüğün için 11 Mayıs Pazartesi günü ulaşımda güçlükler yaşanabilir. Vatandaşlarımıza evde kalmalarını, mümkün olduğunca evden çalışmaya devam etmelerini öneriyoruz. Pek çok işletmenin tekrar faaliyete geçecek olması nedeniyle, İstanbul’da özel araç kullanımı ama daha önemlisi toplu taşıma kullanımında ciddi bir artış beklemekteyiz. Salgının toplu taşıma araçlarında hızlı ve kolay yaygınlaştığı bilim insanlarınca açıklanmıştır. 11 Mayıs Pazartesi günü başlatılacak yeni serbestilerle toplu taşıma kullanımının çok daha fazla artacağını öngörüyoruz ve siz değerli halkımızı şu önemli başlıklarla bilgilendirmek istiyoruz:

1.  Salgın halen devam etmektedir, zorunlu olmadıkça lütfen evden çıkmayınız

2.  Toplu taşımayı kullanmak yerine mümkünse yürümeyi ya da bisiklete binmeyi tercih ediniz.

3.  Toplu taşımayı kullanmak zorundaysanız, yoğun saatlerde değil sabah 10:00’dan sonra akşam da 16:00’dan önce toplu taşıma araçlarını kullanınız

4.  Otobüs duraklarında, metro istasyonlarında fiziki mesafenizi en az 1-2 metre ile koruyun

5.  Maskesiz toplu taşıma araçlarına binmek yasaktır. Ayrıca yüzeylere, merdiven korkuluklarına, toplu taşıma araçlarındaki tutamaçlara dokunmamaya özen gösteriniz

6.  Kullandığınız maske ve eldivenleri lütfen çöp poşetlerine atınız. Ellerinizi yüzünüze sürmeyiniz ve toplu taşıma kullanımından sonra ellerinizi yıkayınız.

Normalleşme adımları atılırken toplu taşımaya dair herhangi bir yeni düzenleme de getirilmemiştir. Yani 11 Mayıs’ta normalleşme başlıyor ama toplu taşıma kurallarındaki olağanüstü düzenlemeler devam etmektedir. Bilindiği üzere, otobüslere ve metrolara ancak koltuk sayısının yarısı kadar yolcu alınabiliyor.

Pazartesi günü mutlaka duraklarda bazı yolcularımızı bekletmek durumunda kalacağız. Lütfen sabırla yeni ve boş aracımız gelene kadar bekleyiniz.

Pazartesi günü ve sonrasında toplu taşımada elimizde olmayan nedenlerle siz değerli yolcularımızın bir bölümü mağduriyet yaşayabilir. Kıymetli halkımıza, tekrar belirtmek isteriz ki salgın tehlikesi sürmektedir ve mümkün olduğunca evde kalarak lütfen sağlığınızı koruyunuz"

DHA

Anahtar Kelimeler:
İBBIstanbul Büyükşehir BelediyesiEkrem İmamoğluUlaşımSalgınHastalıkKoronavirüsPandemi
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