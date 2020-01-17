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İBB’den Cemevlerine hizmet var statü yok

İBB Meclisi, Cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi teklifini, görev ve yetki yönünden uygun görmezken, talep etmeleri halinde Cemevlerinin temizlik ve benzeri hizmetlerinin İBB tarafından karşılanmasını kabul etti.

İBB’den Cemevlerine hizmet var statü yok

İBB Meclisi, Cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi teklifini, görev ve yetki yönünden uygun görmezken, talep etmeleri halinde Cemevlerinin temizlik ve benzeri hizmetlerinin İBB tarafından karşılanmasını kabul etti.

17 Ocak 2020 Cuma 10:19
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İBB’den Cemevlerine hizmet var statü yok

İBB Meclisi, Cemevleriyle ilgili olarak CHP ve İyi Parti grupları tarafından verilen teklifi görüştü. Söz konusu teklifte özetle şöyle denilmişti:

"Cemevlerinin diğer ibadethanelere verilen  hak ve hizmetleri eşit olarak almalarına yönelik, ibadethane olarak kabul edilmesinin gündeme alınarak Hukuk, Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu’na havalesini arz ederiz."

İstanbul’da bulunan 93 cemevinin Alevi vatandaşların ibadethane mekanları olduğu, buna karşın cemevlerinin, resmi olarak ibadethane statüsünde değerlendirilmediği için, camii, kilise ve havra gibi ibadethanelerin faydalandığı kamusal hizmetlerden mahrum kaldığı vurgulan komisyon raporunun sonuç bölümünde şöyle denildi:

"Teklif komisyonlarımızca incelenmiş olup; İstanbul’da bulunan Cemevlerinin talep etmesi halinde temizlik ve benzeri hizmetlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz karşılanması komisyonlarımızca uygun görülmüş olup, teklifte Cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi hususu Beledi Meclisinin görev ve yetki alanında olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığı kanaatine varılmıştır."

Komisyon raporu oybirliğiyle kabul edilmesine karşın, CHP grubunun cevevlerine ibadethane statüsü verilmesiyle ilgili aykırı teklifi ise reddedildi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
İBBMeclisCemeviIbadethaneIbadet
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