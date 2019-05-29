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İBB, şehit yakınları ve gazileri iftarda buluşturdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Miniatürk’te düzenlediği iftar programında şehit yakınları ve gazileri buluşturdu.

İBB, şehit yakınları ve gazileri iftarda buluşturdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Miniatürk’te düzenlediği iftar programında şehit yakınları ve gazileri buluşturdu.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:27
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İBB, şehit yakınları ve gazileri iftarda buluşturdu

İSTANBUL - İBB Geleneksel Halkla İlişkiler İftarı’nda Ramazan ayının bereketi, kazanımları, manevi atmosferi Şehit yakınları ve gazilere yönelik iftarda paylaşıldı. İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftara İBB Meclis Başkan Vekili Ömer Faruk Kalaycı, İBB AK Parti Meclis Üyesi Tarife ve Ücret Komisyon Başkanı Seçkin Turan, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Atakan Yılmaz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Başkan Yardımcısı Ahmet Akten, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği İstanbul Avrupa Yakası Şubesi Başkanı Önder Çelik ve Anadolu Yakası Başkanı Oktay Kaya ile şehit yakınları  ve gazi ailelerinden oluşan çok sayıda konuk katıldı.
 

ŞEHİTLER MİNNETLE ANILDI
Miniatürk’te düzenlenen program Kuran'ı Kerim tilaveti ile başladı. Okunan ezanın ardından yapılan dua ile oruçlar açıldı. Tüm organizasyon boyunca şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilenen İBB Halkla İlişkiler Müdürü Atakan Yılmaz yaptığı konuşmada cennet vatanımız için bedel ödeyen şehit ve gazilerimize minnettar olduğumuzu belirtti. Şehitlik mertebesinin yüceliği, vatan kavramının önemi organizasyon konukları tarafından yapılan konuşmalarda da vurgulandı. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimizin ruhlarına ithafen dualar edildi.
 

ÇOCUKLAR HEDİYELERLE SEVİNDİRİLDİ
Açık havada gerçekleşen iftar organizasyonu,  şehit yakınlarının ve gazi ailelerinin kenetlendiği duygu dolu anlara sahne oldu. Tasavvuf Müziği eserleri ile sona eren organizasyonda konuklara günün anısına hediye setleri ve güller takdim edilirken, çocuklar oyuncak başta olmak üzere çeşitli hediyelerle sevindirildi. Şehit ve gazi dernekleri yönetici ve üyeleri  İBB teşekkür ettiler. Aynı zamanda Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün şehit ve gazi yakınlarını sürekli hatırlayan ve onlara destek olan faaliyetlerinden dolayı duydukları memnuniyeti de dile getirdiler.
 

İBB HER ZAMAN ŞEHİT YAKINLARININ YANINDA
Şehit yakınları ve gaziler, İBB tarafından her yıl Ramazan ayında gerçekleştirilen iftar programları dahil olmak üzere ziyaret ve organizasyonlarla düzenli olarak ziyaret ediliyor, uzman ekipler tarafından görüş ve önerileri alınıyor. Geleneksel hale gelen Halkla İlişkiler İftarları ve iletişim çalışmaları Ramazan ayı boyunca birlik beraberlik ruhunu yansıtacak şekilde devam ederken vatandaşların takdirini topluyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul Büyükşehir BelediyesiMiniatürkŞehit Yakınları Ve Gazilerİftar YemeğiİBB
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