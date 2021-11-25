İBB Meclisi’nden yerel basına destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ve MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, tarafından verilen "Meclis kararlarının yerel gazetelerde ilan olarak yayınlanması"na ilişkin teklifini görüştü.

Daha önce komisyona havale edilen ve Meclis’e gönderilen tekliften özellikle yerel basını yakından ilgilendiren haber geldi.

İBB Meclisi, özellikle pandemi sonrası zor günler geçiren yerel basına destek için önemli bir adım attı ve iki başkanvekili tarafından verilen önergeyi oy birliğiyle kabul etti.

Buna göre; İBB’nin almış olduğu kararların özetlerinin resmi ilan yayınlama hakkı İstanbul’da bulunan yaygın, ulusal gazetelerin yanı sıra bölgesel ve yerel gazetelerin tamamında duyurulacak. Böylelikle belediye hizmetleri vatandaşlara en kolay ve en uygun şekilde duyurulacak.