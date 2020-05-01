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İBB Meclisi olağanüstü toplanacak

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanlığı'nın, meclisin olağanüstü toplantıya çağrılmasıyla ilgili yaptığı başvuruya izin verdi. Toplantı sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapılacak.

01 Mayıs 2020 Cuma 08:36
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İBB Meclisi olağanüstü toplanacak

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanlığı'nın, meclisin olağanüstü toplantıya çağrılmasıyla ilgili yaptığı başvuruya izin verdi. Valilik, “Sağlık tedbirleri ve sosyal mesafeye uyulması kaydıyla" başvuruyu uygun gördü. Bunun üzerine İBB yaptığı yazılı açıklamada, toplantının Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde, sağlık tedbirleri ve sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak gerçekleştirileceğini belirtti. Önümüzdeki hafta yapılması planlanan toplantının hangi gün yapılacağı daha sonra açıklanacak.


İBB açıklamasında özetle şöyle denildi:

“İçişleri Bakanlığı'nın Mart ayında yayımladığı genelge ile COVİD-19 salgını önlemleri kapsamında belediye meclis toplantılarının 3 ay ertelenmesine karar verilmişti. İBB, yoğun salgın gündemi nedeniyle olağanüstü meclis toplantısı için İstanbul Valiliği'ne başvuru yaptı. Valiliğin uygun bulduğu toplantı önümüzdeki hafta Yenikapı Avrasya Gösteri

Merkezi'nde sağlık tedbirleri ve sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak gerçekleştirilecek"


1.5 METRE ARALIKLI OTURMA DÜZENİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha önce yaptığı açıklamalarda sosyal yardımların iki katına çıkartılması ve borçlanmayla ilgili olarak meclisi olağanüstü toplantıya çağıracağını açıklamıştı. Avrasya Gösteri Merkezi İBB Sağlık Daire Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, İBB Meclisi toplantısının yapılacağı Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'ni dezenfekte edecek ve meclis üyeleri için 1,5 metre aralıklarla oturma düzeni sağlayacak.


Meclis öncesi Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde alınacak tedbirler şunlar:

1- Toplantı öncesi, oturumun yapılacağı salon komple dezenfekte edilecek.

2- Gösteri Merkezinin girişi için ayak dezenfektan havuzları oluşturulacak.

3- Meclis üyeleri ve basın mensupları için sosyal mesafe olan 1,5 metre aralıklarla oturma düzeni sağlanacak.

4- Toplantı salonu girişinde el dezenfektanlarının bulundurulacak.

5- Katılan üye ve görevlilere kişisel koruyucu ekipman olarak maske ve eldiven dağıtılacak.

6- Girişte termal kameralarla ateş ölçümü yapılacak.

7- Gösteri merkezinde yeterli sayıda sağlık ekibi ve acil yardım ambulansının hazır bulundurulacak.

8- Alanın gerekli güvenlik tedbirleri, canlı yayın için ses ve görüntü sistemleri sağlanacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İBBMeclisToplantı
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