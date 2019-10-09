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İBB'den yaşlılara özel ekmek

İstanbul Halk Ekmek tarafından yaşlılar için üretilen "Altın Bahar" tanıtıldı. "Altın Bahar", 1,5 TL'den satılacak.

İBB'den yaşlılara özel ekmek

İstanbul Halk Ekmek tarafından yaşlılar için üretilen "Altın Bahar" tanıtıldı. "Altın Bahar", 1,5 TL'den satılacak.

09 Ekim 2019 Çarşamba 08:38
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İBB'den yaşlılara özel ekmek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı tanıtım töreni  Ataşehir Kayışdağı'ndaki Darülaceze'de yapıldı.

"YAŞLILARIN İHTİYAÇLARINA GÖRE ŞEKİLLENDİRDİK"

İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) Tıp Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Bülent Saka, "Altın Bahar" yaşlı ekmeği fikrinin, İ.Ü. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahaüddin Çolakoğlu ile birlikte İstanbul Halk Ekmek Fabrikası'na yaptıkları ziyarette ortaya çıktığını belirtti.

Prof. Saka, "Bir Halk Ekmek ürünü olan 'Altın Çörek'ten yola çıktık. 'Altın Çörek' doldurulmuş bir ürün. Bu ürünü, yaşlıların ihtiyaçlarına göre şekillendirdik. Dünyada ekmek yemeyen bir coğrafya yok. Amacımız ekmek yedirmek değil. Yeteri miktarda yedirip, gerekli vitaminleri almalarını sağlamak. Halk Ekmek'in inanılmaz dinamik yapısıyla bu ekmek ortaya çıktı. Yaşlı bir vatandaşın bu ekmekten günde 2 adet yemesi, kendisine gerekli kaliteli proteini, kalsiyumu, lifleri, B12 vitaminini ve beyin sağlığı için zerdeçalı sağlayacaktır" dedi. 

EKMEKLER, DARÜLACEZE SAKİNLERİNE DAĞITILDI

İmamoğlu ise "İşin içine uzmanlar, bilim adamları girince, kuru ekmeğin içine çok farklı değerdeki birtakım şeyleri katınca, çok daha verimli sağlıklı hale gelebiliyor. 2019 yılı, 'Yaşlı Yılı' ilan edilmişti. Bu kapsamda her kurum bir faaliyet içinde. Belediyemiz de Halk Ekmek vasıtası ile sayın genel müdürümüz ve arkadaşları ile beraber, üniversitemizle birlikte kurum paylaşımının şeffaflığını paylaştı. Kurumunuzu paylaşırsanız, kurumunuzun farklı birimlerini ve üretim alanlarını toplumla paylaşırsanız, oradan insanlar da sizin için bir şeyler üretebilir ya da düşünebilir. Bu tam da böyle bir etkileşimin karşılığı" diye konuştu.

İmamoğlu ve beraberindekiler, kuru domatesli ve kuş üzümlü olarak 2 çeşit üretilen ekmekleri, Darülaceze sakinlerine dağıttı.

"Altın Bahar", 1,5 TL'den satılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İBBEkmekAltın BaharEkrem İmamoğluİstanbul Halk Ekmek
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