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İBB'den yapıldığı iddia edilen harcamalarla ilgili açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’den harcamalar ve borçlar hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

İBB'den yapıldığı iddia edilen harcamalarla ilgili açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’den harcamalar ve borçlar hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

24 Mayıs 2019 Cuma 13:16
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İBB'den yapıldığı iddia edilen harcamalarla ilgili açıklama

İSTANBUL - 

İBB tarafından yapılan açıklamada iddialar ve iddialara verilen yanıtlar şöyle:

“Sayıştay’ın denetiminde ortaya çıkan zarar toplamı 753 milyon”

- 753 milyon TL kamu zararı, hiçbir Sayıştay raporunda mevcut değildir. Sayıştay raporuna göre, 108.313 TL söz konusudur. Hukuki süreç devam ediyor. 

“Bir genel sekreterin 3 arabası olur mu ya? Yazlık, kışlık, baharlık”

 - İBB Genel Sekreteri’nin üç aracı yoktur sadece 1 araç tahsis edilmiştir.

“Web sitesi için 3 yılda 80 milyon TL harcanmış”

 - 3 yıllık süreçte, toplamda 460 iş kaleminin yapımı ile 36 personelin 3 yıllık maaşlarının yanı sıra lisans ücretleri, teknik ekipman, yazılım geliştirilmesi, eğitimler ve bu kapsamdaki satın almaları da içeren işlerin tamamına ödenen ücreti web sitesine ödenen ücret olarak nitelemek büyük bir yalandır.

“Özel kaleme ait 100’den fazla araç”

-İBB Özel Kalem Müdürlüğü’ne 8 adet araç tahsislidir. Bunun dışında Özel Kalem Müdürlüğü’ne tahsisli araç bulunmamaktadır.

"Son 6 yılda sadece tek bir müdürlükte fikir projesi olarak hazırlanan ama uygulanmayan fikir projelerine 226 milyon TL harcanmış’

-Fikir projeleri gerçekleştirmek israf değil tam aksine israfı önlemek için yapılan çalışmalardır. 

Son 6 yılda tek bir müdürlükte değil İBB’nin tüm birimlerinde 150’den fazla fikir projesi çalışılmış ve birçoğu uygulanmış olup tamamına ödenen ücret iddia edilen 226 milyon TL değil 50 milyon TL civarındadır. 

“İSKİ'de 124 yöneticiye 874 makam aracı düşüyor”

-İddia kesinlikle asılsızdır. Tüm İSKİ çalışanlarının işlerini yerine getirmek için kullandığı araçlar makam aracı olarak lanse edilmeye çalışılmaktadır. İSKİ’de 132 yönetici ve iç denetimci vardır ve farklı segmentlerde 132 adet makam aracı bulunmaktadır.

“İBB'de 643 yöneticiye 1717 makam aracı”

-İBB’nin kiralık araç sayısı 1798’dir. İBB’de makam aracı olarak hizmet veren farklı segmentlerdeki toplam araç sayısı 643 değil, 120’dir. Bu rakama yurt içi ve yurt dışından gelen misafirler için kullanılan araçlar da dahildir. Diğer araçlar; ambulans, böcek ilaçlama, cenaze işlemleri vb. İşler için kullanılmaktadır.

“48 yöneticinin bulunduğu İETT’de 150 adet kiralık makam aracı var”

- İddia kesinlikle doğru değildir. Bir kişiye birden fazla araç tahsisi yapılmış gibi gerçek dışı bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. İETT’de 76 yönetici vardır ve farklı segmentlerde 76 adet makam aracı bulunmaktadır.

“İhtiyaç dışı araç masrafı yıllık 120 milyon TL”

-İBB’de ihtiyaç dışı araç söz konusu değildir.

“İBB vakıf ve derneklere yüz milyonlarca para yardımı yapıyor”

-İBB tarafından hiçbir vakfa nakit yardımı yapılmamıştır.

“İBB Halk Ekmek AŞ,. Başakşehir Futbol Kulübü’ne Arda Turan transferi için 9 Milyon Euro verdi”

- Bazı basın yayın organları tarafından Arda Turan transferi için İstanbul Halk Ekmek’ten 9 Milyon Euro ödendiğine dair iddialar kesinlikle yalandır. Halk Ekmek tarafından Arda Turan transferi için herhangi  bir kişi veya kulübe hiçbir şekilde tek bir lira ödenmemiştir.

”Spor AŞ.-Okçular Vakfı’na okçuluk eğitimi altında ihale veriyor”

- Spor İstanbul AŞ., iddia edildiği gibi okçuluk eğitimi veya başka bir isim altında herhangi bir çalışma yapmamaktadır. Bu konuda herhangi bir planlama da söz konusu değildir. Dolayısıyla herhangi bir vakıf ile okçuluk eğitimi altında bir çalışma kesinlikle bulunmamaktadır.

“İBB'de ihale rantına "yanlış" hesaplamayla fazla para vermişler”

- Mevzuata uygun olarak km. Birimi dikkate alınarak elde edilen yaklaşık maliyet tutarı: 56.370.232,17 TL’dir. Bu tutar içerisinde personel taşıma işi için 362 adet iş kalemi toplamı: 52.936.732,17 TL’dir. 363’üncü iş kalemi olarak şehir içi ve şehir dışı otobüs kiralanması olmak üzere toplamda 900.000 kilometrelik mesafe için ise fiyat: 3.433.500,00 TL’dir. Dolayısıyla yaklaşık maliyette yanlışlık söz konusu değildir. Sayıştay’a cevaben bildirilmiştir. 

Beyaz masa gezileri için ise, 2017 yılı Sayıştay raporu cevabına istinaden “fazla ödemeye mahal verilmediği” açıkça yazmaktadır. Fazla ödeme kesinlikle söz konusu değildir. 

“Sayıştay raporu: İBB, FETÖ'ye sehven para aktardı”

- Beyaz masa tarafından düzenlenen gezilerde kamuya ait saray ve müze ziyaretleri için ödenecek bilet fiyatları düşük tutulurken, FETÖ’ye mali destek sağladığı iddia edilen grup tarafından işletilen özel işletmelere yüksek bilet ödemesi yapıldığı” yönündeki iddialar kesinlikle yalandır! Hiçbir ödeme yapılmamıştır.

“İBB’nin borcu son 5 yılda 20 kat arttı”

İBB’nin borç oranı 2014 yılından bugüne 3,34 oranında artmıştır”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Iddia Edilen HarcamalarİBBAçıklama
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