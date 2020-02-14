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İBB'den Tarkan'a kötü haber

İBB, Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'inci kez ret kararı verdi

14 Şubat 2020 Cuma 09:25
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İBB'den Tarkan'a kötü haber

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Şubat ayı toplantılarının ikincisi yapıldı. Toplam 179 komisyon raporu ve gündem dışı konuşmalarla geç saatlere kadar devam eden toplantıya, yeni seçilen İBB Meclisi 1. Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul başkanlık etti. Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'inci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi.

MECLİS İBB'YE BORÇLANMA YETKİSİ VERMEDİ

Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğü'nün istediği 2 milyar 350 milyon liralık iç borçlanma talebi reddedildi. İBB meclisine gelen komisyon raporunda gerekçe olarak “Belediye meclisi yetkisinde olan borçlanma tutarının tamamının henüz daha yılın başında talep edilmesi kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması gerekliliğine ters düşmesi" olarak gösterildi. 

YENİ VAGON ALIMINA ONAY

Yine finansman müdürlüğünün Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy raylı ulaşım toplu taşıma sistemi için 126 adet metro aracı temini ve işletmeye alma işi için istediği 22 milyon 672 bin euroluk borçlanma yetkisi ise meclis tarafından kabul edildi. 

ŞAMPİYONLAR LİGİ İZLEYİCİLERİNE ÜCRETSİZ ULAŞIM

30 Mayıs 2020 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakası nedeniyle biletli seyirci ve organizasyonda görevli kişilerin gerekli belgeleri sunmaları halinde İETT'ye bağlı toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanmaları da mecliste kabul edildi.

ADALAR'DAKİ ULAŞIMI İETT YAPACAK

İBB Yönetimi, Adalar'da faytonların yerine getirilmesi düşünülen elektrikli araçların 15 yıl süreyle İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş. tarafından çalıştırılmasını teklif etti. Ancak İBB Meclisi, söz konusu hizmetin İETT tarafından yapılmasına karar verdi.

İSTANBUL VE PARİS ARASINDAKİ ANLAŞMA REDDEDİLDİ

İBB ile Paris Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalanmasıyla ilgili teklif İBB Meclisi'nde hararetli tartışmalara neden oldu. Ak Parti Grubu “Fransa'nın son dönemlerdeki ülkemiz aleyhine olan tavır ve çalışmaları sebebiyle" Paris ile işbirliği protokolü imzalanmasına karşı çıktı. CHP grubu, Dış İşleri Bakanlığı'ndan görüş alınmadan Fransa ile ilgili böyle bir tavır takınılmasının yanlış olduğunu dile getirdi. Ancak teklif, İBB Meclisi'nde oy çokluğuyla reddedildi. 

TARKAN'A 7'NCİ RED

Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili imar dosyası 7'inci kez İBB meclisine geldi. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna gelen raporda akaryakıt istasyonu ve otel yapmak için yapılan bu başvuru da reddedildi.

BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ YIKILACAK

Büyükçekmece Vergi Dairesi, Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğü için yıkılıp yeniden yapılacak. Dizdariye Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bina depremde hasar gördü. Bunun üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından binanın yıkılarak yeniden yapılması kararı alındı. Alınan karar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli teklif plan değişikliği hazırlandı. Hazırlanan rapor İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na sunuldu. Komisyon tarafından kabul gören teklif İBB meclisinde oylanarak kabul edildi.

BAKIRKÖY MEYDANI BÜYÜYECEK

Bakırköy'ün merkezinde bulunan Kaymakamlık ve Emniyet Müdürlüğü binaları yıkılarak Bakırköy Meydanı'na katılacak. Kaymakamlık ve Emniyet Müdürlüğü için E-5 Karayolu kenarında bulunan, Cumartesi pazarının kurulduğu alan yeni binalar yapılacak. Kaymakamlık ve Emniyet Müdürlüğü için yapılacak yeni binalarla ilgili imar planı değişikliği İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. İBB'nin mülkiyetinde olup ilçe belediyelerinin kullandığı arazilerin ilçe belediyelerine tahsisi ise mecliste tartışmalara neden oldu

DHA

Anahtar Kelimeler:
İBBTarkanşarkıcıBayrampaşaAraziArsa
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