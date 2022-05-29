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İBB'den Maltepe miting alanında fetih kutlaması

İSTANBUL’un Fethi’nin 569. yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce Maltepe miting alanında kutlandı.

29 Mayıs 2022 Pazar 23:45
İBB'den Maltepe miting alanında fetih kutlaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un Fethi’nin 569. yılı kutlamaları kapsamında Maltepe miting alanında kutlama etkinliği düzenledi. Saat 19.30’da başlayan etkinliğe İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve binlerce kişi katıldı. Pinhani grubunun konseri ile başlayan etkinlik mehter gösterisi ve Teoman konseri ile devam etti. 

Gösterilerin ardından konuşan İmamoğlu, "Sevgili İstanbullular, bu şahane akşamda hepinizi en sıcak duygularımla selamlıyorum. Bu muhteşem şehrin yüzyıllardır sayısız milleti cezbetmiş olan İstanbul’un fetih yıldönümü kutlu olsun. Dünyanın en emsalsiz noktasındaki bu şehrin, o dönemdeki imparatorluğu başkenti olan bu şehri fethederek bizlere armağan eden, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han’a selam olsun. Bize göre bu çağda fetih, şehri metro hatlarıyla donatmaktır. Bu yüzden dünya tarihinde ilk kez 10 metro birden inşa ediyoruz. Bize göre bu çağda fetih, çocuklar sağlıklı yetişsin, yetişkinler huzur bulsun diye milyonlarca vadi yapmaktır. Bize göre fetih, İstanbul’un değerlerine sahip çıkmaktır. Elbette bize engel çıkartmak isteyenler olacaktır. Önümüzü kesmenin tuhaf icatlarını yapacaklardır" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul Büyükşehir Belediyesiİstanbulun Fethinin 569. Yılı KutlamalarıMaltepeEkrem İmamoğlu
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