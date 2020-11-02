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İBB Başkanı İmamoğlu taburcu oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 10 gündür tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

02 Kasım 2020 Pazartesi 14:22
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İBB Başkanı İmamoğlu taburcu oldu

İSTANBUL - Yüksek ateş şikâyetiyle, başvurduğu özel hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Ekim'den beri tedavi görüyordu. İmamoğlu, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün 11.30'da taburcu oldu. Hastane çıkışında konuşan İmamoğlu "23 Ekim Cuma gecesi, sat 21.00 sularında yüksek ateşle geldiğim Amerikan Hastanesi'nden 10 gün sonra taburcu oluyorum. Covid-19 testimin pozitif çıkmasından sonra, tedavimin büyük bölümünü burada gayet iyi geçirdim. Ateşim 4 gün civarında sürdü. Yüksek ateş yerini normal ateşe bıraktı. Her şey kontrol altındaydı. Ateşin dışında başka bir semptom yaşamadım. Bugün artık evime geçeceğim. 10 günü aşkın süredir hiç görmediğim, aileme ve çocuklarıma biraz uzaktan da olsa kavuşmuş olacağım. 4 gün daha karantina sürecim devam edecek. Karantina dönemi biter bitmez, birinci mesai günümde İzmir'e gidip, İzmir'deki vatandaşlarımızla buluşup acılarını paylaşacağım" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının ardından, Marmara Üniversitesi'nin Nişantaşı kampüsünün bulunduğu alanın yeşil alan ve deprem toplanma alanı olarak kalmasını isteyen mahalle sakini iki kadın, Ekrem İmamoğlu'ndan randevu talep ettiklerini ve alamadıklarını dile getirerek tepki gösterdi. Mahalle sakinleri bu alanın yeşil alan olarak kalmasını talep etti ve mahallelerinde toplu konut istemediklerini dile getirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İBB Başkanı Ekrem İmamoğluTaburcuKoronavirüs
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