İBB, 541 itfaiye eri alacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 541 itfaiye eri alacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla münhal 541 adet İtfaiye Eri kadrosu için personel alımı yapılacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, sınava girmek isteyen adayların, 25 Mayıs 2021 ve 1 Haziran 2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak başvuru formunu imzalamak üzere indirmeleri gerektiği belirtildi.

İlanla ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.