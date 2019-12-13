Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15°
kapalı
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
110870
ALTIN
274.105
DOLAR
5.8012
STERLİN
7.7325
EURO
6.4797
Ahmet Ağaoğlu: Kural sezon ortasında değişemez
Ahmet Ağaoğlu: Kural sezon ortasında...
Uzmanlardan sakatat uyarısı: Tüketirken dikkat edin
Uzmanlardan sakatat uyarısı: Tüketirken dikkat...
Karbonmonoksit zehirlenmesine karşı 'gaz dedektörü'
Karbonmonoksit zehirlenmesine karşı 'gaz dedektörü'
İsmail Kartal: Kasımpaşa karşısında hedefimiz 3 puan
İsmail Kartal: Kasımpaşa karşısında hedefimiz...
''Hafıza silinmiyor, kötü anılar yeniden işleniyor''
''Hafıza silinmiyor, kötü anılar yeniden...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İBB '15 gün' dedi ama engellilerin çilesi devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağında çalışmayan asansör için "15 gün süre içinde kullanıma açılacaktır" açıklamasına rağmen asansör hala çalışmıyor.

İBB '15 gün' dedi ama engellilerin çilesi devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağında çalışmayan asansör için "15 gün süre içinde kullanıma açılacaktır" açıklamasına rağmen asansör hala çalışmıyor.

13 Aralık 2019 Cuma 15:48
9 Okunma
İBB '15 gün' dedi ama engellilerin çilesi devam ediyor

İSTANBUL - Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağında engelli ve yaşlıların merdiven çilesi sürüyor. 26 Kasım'da DHA'nın gündeme getirmesi üzerine İBB açıklamada, "Engelli asansörü 7 Kasım 2019 günü bir vatandaşın mahsur kalması neticesinde yapılan kurtarma çalışması sırasında hasar görüp tamir edilemez hale gelmiştir. Menşei yurt dışı olan asansör için hemen sipariş verilmiştir. Asansörün kullanıma açılması için 15 günlük bir süre öngörülmüştür" ifadelerine yer verilmişti.

Ancak geçen süreye rağmen durakta servis dışı olan asansör ve asansöre geçiş yolu için herhangi bir çalışma  yapılmadı. Durağı kullanan engelliler diğer yolcuların yardımı ile merdivenleri çıkmaya devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece Beşyol Metrobüs DurağıIstanbul Büyükşehir Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da mezar yerlerine zam
İstanbul'da mezar yerlerine zam
İstanbul Havalimanı'nda büyük uyuşturucu operasyonu
İstanbul Havalimanı'nda büyük uyuşturucu operasyonu
Pegasus Hava Yolları, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza attı
Pegasus Hava Yolları, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza attı
Karbonmonoksit zehirlenmesine karşı 'gaz dedektörü'
Karbonmonoksit zehirlenmesine karşı 'gaz dedektörü'
Veliler tedirgin... Kantinciler Odası Başkanı: Öğrenciler dışarıdan alıyor
Veliler tedirgin... Kantinciler Odası Başkanı: Öğrenciler dışarıdan alıyor
Havalimanlarında 2020 otopark ücretleri belli oldu
Havalimanlarında 2020 otopark ücretleri belli oldu
Adalar fayton raporunun sonucunu bekliyor
Adalar fayton raporunun sonucunu bekliyor
Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit düşenler anıldı
Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit düşenler anıldı
İBB’nin 2020 bütçesi 25 milyar 850 milyon TL
İBB’nin 2020 bütçesi 25 milyar 850 milyon TL

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans