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Hurda yolcu uçağı yurt dışına satıldı

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 23 yıldır kullanılmayan Airbus A-300 tipi yolcu uçağı eğitim cihazı olarak kullanılmak üzere yurt dışına satıldı. Satılan uçak, 12 parçaya bölünerek 9 TIR ile E-5 Karayolu üzerinden, Atatürk Havalimanı’ndan Avcılar Ambarlı Limanı’na götürüldü.

19 Ocak 2022 Çarşamba 10:32
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Hurda yolcu uçağı yurt dışına satıldı

Havacılık alanında uzun yıllar faaliyet gösterdikten sonra kullanılmamaya başlanan ve 23 yıldır İstanbul Atatürk Havalimanı’nda atıl durumda bekleyen Airbus A-300 tipi yolcu uçağı, uçuş eğitimi cihazı olarak kullanılmak üzere yurt dışına satıldı. Uçak, Atatürk Havalimanı’nda 12 parçaya bölündü.

9 TIR’a yüklenen parçalar gece saatlerinde alınan önlemler eşliğinde yurt dışına götürüleceği Avcılar Ambarlı Limanı’na taşındı. Burada gemiye yüklenecek olan uçağın, bir Ortadoğu ülkesine gönderileceği ve uçuş eğitimi cihazına dönüştürüleceği öğrendildi. Güvenlik önlemleri kapsamınada yapılan taşınma işlemleri sırasında ise TIR’lara polis ekipleri de eşlik etti.

12 PARÇAYA AYRILDI

Bugüne kadar Meksika’dan Kazakistan’a kadar ürettiği sistemleri dünyada 30 ülkeye ihraç etme başarısı gösteren SkyArt ekibinin aylardır süren titiz çalışması ile 12 parçaya ayrılan yolcu uçağı, gece yarısı, özel donanımlı çekicilerle Atatürk Havalimanı’ndan, Ambarlı limanına taşınarak, burada bekleyen bir gemiye yüklendi.

ÖZEL İZİNLE TAŞINDI

62 metre uzunluk ve 60 metre kanat açıklığı ile havacılıkta ‘geniş gövde’ olarak tabir edilen yolcu uçağının taşındığı güzergahta bazı yollar trafiğe kapatıldı ve eskortlar eşliğinde 9 adet çekici ile Ambarlı Limanı’na girişi sağlandı.

EĞİTİM CİHAZI OLARAK KULLANILACAK

Aylardır bu taşıma için hazırlandıklarını söyleyen SkyArt kurucusu ve Genel Müdürü M. Emre Özkul, “Bu tür operasyonu dünyada çok az şirket yapabiliyor. Bu sadece gerçekleştireceğimiz operasyonun bir parçası. Yaklaşık bir ay sürecek bir deniz yolculuğu sonrasında, gittiği ülkede uçağı orijinaline sadık kalarak tekrar birleştireceğiz ve bir eğitim cihazı olarak tekrar hayata döndüreceğiz” dedi.

Özkul, “Airbus A300, 2001 yılına kadar bir Türk firmasında uçuyor. O günden itibaren uçuş ömrünü tamamlamış bir şekilde hurdaya ayrılmış bir şekilde Atatürk Havalimanı’nda bekliyordu. Bu hurdaya ayrılmış uçağı biz eğitim cihazı olarak savunma sanayii projesi olarak ileri dönüşüm yaparak endüstriye kazandırıyoruz. Bugün itibarıyla 12 parçaya bölünmüş bir şekilde zor şartlarda gemiye yüklenmeye gidiyor. İhraç oluyor, ileride bir Ortadoğu ülkesinde havacılık eğitimi verecek” bilgisini de paylaşarak sözlerini noktaladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Atatürk HavalimanıHurdaUçakAirbus A300
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