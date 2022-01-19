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Hrant Dink anması için Şişli'de bazı yollar tarafiğe kapatıldı

19 Ocak 2022 Çarşamba 12:42
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Hrant Dink anması için Şişli'de bazı yollar tarafiğe kapatıldı

İSTANBUL - AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in ölüm yıldönümü ile ilgili anma nedeniyle Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatıldı. Araçlar, alternatif yollara yönlendiriliyor.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 15.'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, "Hrant Dink'in ölüm yıldönümü için yapılacak anma nedeniyle saat 11.00 itibariyle bazı yollar trafiğe kapatılacak" denildi.


 

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Anma etkinliği nedeniyle Halaskargazi Caddesi üzerinde geniş güvenlik önlemi alındı. Caddeye çelik bariyerler getirildi. Sokak başları çevik kuvvet ve Özel Harekat polisleri tarafından tutuldu.


 

KAPANAN YOLLAR 

Halaskargazi Caddesi, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Cadde Girişi), Pangaltı 2236 Nolu ışıklar, Özgür Sokak Şişli İstikameti, Zafer Sokak Şişli İstikameti trafiğe kapandı. Trafik alternatif yollara yönlendirildi. Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne, Şişli'ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar, Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirildi.

 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dinkşişli
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