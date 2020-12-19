Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1408
ALTIN
461.101
DOLAR
7.6288
STERLİN
10.2902
EURO
9.3315
Canlı yayın ekipmanı satın alınacaktır
Canlı yayın ekipmanı satın...
Karayollarından arsa satış ihalesi
Karayollarından arsa satış ihalesi
14 adet işyeri kiraya verilecek
14 adet işyeri kiraya...
Hazineye Ait Arsaların Satışı Yapılacak
Hazineye Ait Arsaların Satışı...
64 Akademik Personel alınacak
64 Akademik Personel alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hızır Acil Ekibi kapı kapı geziyor, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

Evden dışarı çıkamayan, yaşlı, hasta veya engelli vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan Hızır Acil Ekibi, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Esenler'de oturan ihtiyaç sahiplerine hizmet vermeye devam ediyor. Karantinayı evde geçiren Kovid-19 hastalarının eksikleri bu ekip tarafından 7 gün 24 saat karşılanıyor. 

19 Aralık 2020 Cumartesi 18:16
4 Okunma
Hızır Acil Ekibi kapı kapı geziyor, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

Esenler Belediyesi Hızır Acil Ekibi sokağa çıkma yasağında Esenler'de oturan, koronavirüs testi pozitif olup da katantina sürecini evde geçiren, 65 yaş üstü ve engelli vatandaşları yalnız bırakmıyor. Hızır Acil Ekibi, kısıtlamada Esenler Belediyesi'nin çağrı merkezini arayan, evde kalan vatandaşların siparişlerini eve teslim ediyor. Hızır Acil Ekibi, vatandaşların sebzeden meyveye gıdadan ilaca birçok ihtiyacı karşılıyor. 

“HIZIR ACİL EKİBİ OLARAK 7 GÜN  HİZMET VERİYORUZ”

Vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyen Esenler Belediyesi Hızır Acil Ekibi Daığıtım Koordinatörü Bekir Demiral, “Bizler Hızır Acil Ekibi olarak Esenler ’de koronavirüs testi pozitif çıkan, sokağa çıkma yasaklarında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrulusunda sebzeden meyveye birçok ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Son zamanlarda en çok koronavirüse yakalanmış hastalar taleplerde bulunuyor. Vatandaşlarımız çağrı merkezimizi arayarak ihtiyaçlarını bildirebilir. Bizlerde çağrı merkezinin yönlendirmeleriyle ihtiyaçlarını vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hızır Acil EkibiEsenler Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu
İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu
Sultangazi'de sokak hayvanlarını unutmadılar
Sultangazi'de sokak hayvanlarını unutmadılar
Sultanbeyli kaymakamlığından 65 yaş üstü vatandaşlara gıda yardımı 
Sultanbeyli kaymakamlığından 65 yaş üstü vatandaşlara gıda yardımı 
İstanbul meydanları boş kaldı
İstanbul meydanları boş kaldı
1 milyon doları çalan hırsız 13 yıllık iş yeri çalışanı çıktı
1 milyon doları çalan hırsız 13 yıllık iş yeri çalışanı çıktı
Türk aile: İnsanlık dışı muamele yaptılar
Türk aile: İnsanlık dışı muamele yaptılar
Fatih'te olta balıkçılarına polis baskını
Fatih'te olta balıkçılarına polis baskını
Bedri Rahmi'nin "İstanbul" mozaiği bakımsızlıktan dökülüyor
Bedri Rahmi'nin "İstanbul" mozaiği bakımsızlıktan dökülüyor
Bahçelievler'de 2 ton sahte içki ele geçirildi
Bahçelievler'de 2 ton sahte içki ele geçirildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma