Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
113435
ALTIN
286.105
DOLAR
5.9381
STERLİN
7.6932
EURO
6.5910
Kanser tedavilerindeki ağrılara karşı masaj terapisi
Kanser tedavilerindeki ağrılara karşı masaj...
Eskişehirspor'da Mustafa Özer dönemi başladı
Eskişehirspor'da Mustafa Özer dönemi başladı
Yatay geçişte hedef geleceğin meslekleri
Yatay geçişte hedef geleceğin meslekleri
“Menopoz döneminde diş kaybına dikkat”
“Menopoz döneminde diş kaybına dikkat”
Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası sona erdi
Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası sona...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hint Okyanusu'nda öldürülen kaptan son yolculuğuna uğurlandı

Hint Okyanusu'nda İnce Karadeniz adlı yük gemisinde makine yağcısı Ergin Aktaş'ın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kaptan Bora Ekşi, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Hint Okyanusu'nda öldürülen kaptan son yolculuğuna uğurlandı

Hint Okyanusu'nda İnce Karadeniz adlı yük gemisinde makine yağcısı Ergin Aktaş'ın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kaptan Bora Ekşi, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

25 Aralık 2019 Çarşamba 15:54
8 Okunma
Hint Okyanusu'nda öldürülen kaptan son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - 20 Aralık günü Hint Okyanusu'nda  İnce Karadeniz gemisinin kaptanı Bora Ekşi kamarasında makine yağcısı Ergin Aktaş.'nın bıçaklı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti.22 yıllık kaptan Bora Ekşi'nin cenazesi Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından alınarak Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne getirildi. Baba Vahdettin Ekşi taziyeleri kabul ederken, kız kardeşi İrem Ekşi Fenerbahçe bayrağı serili tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Öğleyin düzenlenen cenaze törenine ailesi,yakınları ve meslektaşları katıldı.

Cenazeye katılan arkadaşı, kaptan Hikmet Uyar “acımız çok büyük sevdiğimiz bir arkadaşımızdı.Bir cani tarafından katledildi. İş alımlarında biraz daha dikkatli olunabilirdi.Bu olay böyle olmayabilirdi.” diye konuştu. Kılavuz Kaptan Saim Oğuzülgen de “Ülkemizde denizcilik kültürü gittikçe bozulmaya başladı. Karada geçimini temin edemeyenler denize yöneliyorlar. Manevi yapıları psikolojik yapıları buna uygun mu denetlenmesi gerekiyor.Testlerden geçirilmesi gerekiyor.Biz denizlere açıldığımızda yanımızda bir Allah var bir de personelimiz var. Personelimizden bir tanesi tehlike doğuruyorsa o zaman hepimizin hayatı tehlikededir” dedi

Bora Ekşi'nin cenazesi kılınan  cenaze namazının ardından Taşdelen mezarlığında toprağa verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hint Okyanusunda öldürülen KaptanSon Yolculuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altunizade'de sabah akşam metrobüs yoğunluğu
Altunizade'de sabah akşam metrobüs yoğunluğu
Çekmeköy'de İETT otobüsü yan yattı: 1 ölü 11 yaralı
Çekmeköy'de İETT otobüsü yan yattı: 1 ölü 11 yaralı
Türk gemisinde öldürülen kaptanın cenazesi İstanbul'a getirildi
Türk gemisinde öldürülen kaptanın cenazesi İstanbul'a getirildi
Karantina uygulanan Büyükada'da ormanlık alanda bekleyen atlar görüntülendi
Karantina uygulanan Büyükada'da ormanlık alanda bekleyen atlar görüntülendi
Tuzla'da gemide yangın
Tuzla'da gemide yangın
Kanal İstanbul'un ÇED raporu askıya çıktı
Kanal İstanbul'un ÇED raporu askıya çıktı
Fatih'te 4 katlı ahşap binada yangın
Fatih'te 4 katlı ahşap binada yangın
İmamoğlu'ndan fayton açıklaması
İmamoğlu'ndan fayton açıklaması
İSTANBUL’DA LODOS
İSTANBUL’DA LODOS

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans