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Heybeliada'da 1700 ağaç yandı!

01 Eylül 2021 Çarşamba 12:01
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Heybeliada'da 1700 ağaç yandı!

İSTANBUL - Heybeliada'da çıkan yangında hasar gören ormanda yeniden yeşillendirme çalışmaları başladı. Yanan alanda kurtarılamayacak durumda olan ağaçlar kesiliyor.  7 hektarlık alanda bin 700 ağacın zarar gördüğünü belirten İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Şahan, "11 Kasım'a kadar ağaçlandırma çalışmalarını tamamlayıp yanan alanı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi. 

Heybeliada Eski Değirmenyeri'nde 21 Ağustos'ta orman yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan yaklaşık 2 saat süren müdahaleyle söndürüldü. Yanan alanda ekiplerin orman bölge müdürlüğünün çalışmaları başladı.  Küle dönen bölgede kurtarılamayacak durumda olan ağaçlar motorlu testere ile kesiliyor. Temizlik çalışmasının yapıldığı alanda son durum drone ile görüntülendi.


 

"AMACIMIZ 11 KASIM'A KADAR ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLAMAK"

Soğutma çalışmalarının 5 gün sürdüğünü söyleyen İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Şahan, "5 gün boyunca sahada tek bir kökte duman kalmayıncaya kadar çalışmalara devam ettik. Soğutma çalışmalarının hemen ardından ise yanan ağaçları temizleme çalışmalarına başladık. Şu an ekiplerimiz alanda yanan ağaçların kesimlerini yapıyor. Daha sonra bu alanda gerek tohum, gerekse fidan dikim yöntemiyle ağaçlandırma çalışmalarına başlayacağız. Heybeliada'da yanan alan için 8 kişilik bir ekibimiz çalışıyor. Amacımız 11 Kasım'a kadar çalışmalarımızı tamamlayıp, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma ve Seferberlik Günü'nde ağaçlandırma çalışmalarımızı tamamlamak" diye konuştu. 


 

"YANGINLARIN YÜZDE 97'Sİ İNSAN KAYNAKLI"

Yangında 7 hektarlık alanın zarar gördüğünü ifade eden Şahan, "Bu 7 hektarlık alanımızı hızlı bir şekilde yeniden ağaçlandıracağız. Yangının çıkış nedeniyle ilgili kolluk güçlerimizin çalışmaları devam ediyor. Ancak Türkiye istatistiklerine baktığımızda genel olarak yangınların yüzde 97'sinin insan kaynaklı olduğu biliyoruz. İnsanlarımızı bu konuda biraz daha bilinci ve dikkatli olmaya davet ediyorum. Her söndürülmemiş sigara, ya da piknik ateşi potansiyel bir yangındır" ifadesini kullandı


 

"YANGINDA BİN 700 AĞAÇ ZARAR GÖRDÜ"

Yanan alanda herhangi bir hayvan ölümünün tespit edilmediğini belirten Şahan, "Ancak bin 700 civarında ağacımız zarar gördü. Geçen sene Heybeliada'da 5 hektarlık bir alan yanmıştı. Anayasamız gereği yanan alanlar hiçbir amaçla kullanılamaz. Aynı yıl içerisinde ağaçlandırma çalışması yapılması gerekir ve alan orman olarak devam ettirilir" ifadelerini kullandı. 

Yangınla ilgili bilgi veren Erdal Şahan, "21 Ağustos günü saat 13.07 sularında yangın harekat merkezimize Heybeliada'da yangın olduğu ihbarı geldi. Derhal ekiplerimizi yangın alanına sevk ettik. Yangın alanına 13.10'da ilk müdahalemizi yaptık. Fakat saatte 50 kilometre hızda esen bir rüzgâr olması rağmen ekiplerimizin çalışmaları aralıksız sürdü. Aynı zamanda alana 2 uçağımız, 5 helikopterimiz ve yeteri kadar kara gücümüzü sevk ettik. Hava araçlarımız peyderpey yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangını 15.24'te kontrol altına aldık. Ardından soğutma çalışmalarına başladık. Yangın çıktığı zaman ormanlara giriş yasağı vardı. Ancak Heybeliada'da çıkan yangın, şehre çok yakın bir noktada başlamıştı. Rüzgarın gücüyle tepeyi aşarak adanın arka yüzüne inmişti" dedi. 

DHA

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