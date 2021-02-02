Her 60 saniyede bir mobil oyun turnuvası düzenleniyor

İSTANBUL - Tüm dünyada hızla yaygınlaşan e-spor, daha fazla profesyonel oyuncuyu bünyesine katmak için mobil uygulamalara taşınmaya devam ediyor. Öne çıkan uygulamalardan biri de 6 ay önce piyasaya sürülen Game.tv. Game.tv’den yapılan açıklamada, “Kısa sürede 11 milyon turnuva gerçekleştirmeyi başaran mobil uygulama, bugün dünyanın 17 ülkesinde her 60 saniyede yeni bir turnuvaya ev sahipliği yapıyor. Oyun geliştiricileri, yayıncıları, website ve platformları tarafından desteklenen ve büyük ödül havuzlarının da katkısıyla amatör oyuncuların oyun becerilerini geliştirebilecekleri ilk adreslerden biri olarak konumlanan Game.tv, dünyanın 1 numaralı mobil e-spor platformu olmayı amaçlıyor” ifadelerine yer verildi.



GÜNDE 1600’DEN FAZLA TURNUVAYA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Platformun işleyişine yönelik detayları aktaran Game.tv CEO'su Rosen Sharma, “Mobil e-spor, odak noktasını büyük turnuvalardan, her türden oyuncu için günde binlerce turnuva formatına kaydırdı ve bu da süreci hızla geliştiriyor. Bu kapsamda bizler de günde 1600'den fazla turnuvaya ev sahipliği yapmak için yapay zeka destekli e-spor asistanımız Tourney'i kullanıyoruz. Böylece turnuvaları baştan sona otomatik ve zahmetsizce yürütebiliyoruz. E-spor asistanı; toplulukların, yayıncıların ve içerik oluşturucuların turnuva oluşturmalarına yardımcı oluyor. Büyük oyun geliştiricileri de bu sürece oyunlarının etrafında canlı topluluklar oluşturarak entegre oluyorlar. Böylece 17 ülkede 60 saniyede bir turnuva düzenliyor ve 11 milyon oyuncuya ev sahipliği yapıyoruz. Amacımız ağımızı daha da genişleterek dünyanın 1 numaralı mobil e-spor platformu olmak” dedi.

“AMATÖR OYUNCULAR BECERİ GELİŞTİRMEDE REHBERLİK EKSİĞİ YAŞAYABİLİYOR”

Game.tv ile amaçlarının mobil oyunculara profesyonel e-sporcu olma yolunda rehberlik etmek olduğunu belirten platformun CEO’su Rosen Sharma, "İçinde bulunduğumuz dönem, e-spor endüstrisi için son derece heyecan verici bir dönem. Oyun oynayan yeni insanların sayısı ve oyun oynamaya harcadıkları zaman büyük ölçüde arttı. Bunun yanı sıra çoğu amatör oyuncu, becerilerini geliştirme konusunda rehberlik eksikliği yaşayabiliyor. Bizler de platformumuz aracılığıyla, mobil e-sporlar için profesyonel bir yol oluştururken, aynı zamanda genel topluluğu da teşvik ederek oyuncuları desteklemeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.



Game.tv çatısı altında oyunculara mentorluk desteği vermeye hazırlanan YouTuber ve Two-Side Gamers'ın Kurucusu Ritik Jain ise “Game.tv ile ortaklık kurarak, birçok genç oyuncuya e-spor yolculuğuna bir mentorla başlama fırsatı vermeye çalışıyoruz. Canlı yayın turnuvaları ile oyun izleyicilerinin yüksek katılımlarını sağlıyoruz. Bu kapsamda her gün 300’den fazla oyunda 1000 yeni topluluk platforma katılıyor. Oyun oynamak ve turnuvalara katılmak isteyen tüm oyuncuları ise topluluğumuza ve platformumuza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



KADIN OYUNCULARI DA DESTEKLİYOR



Game.tv; Garena Free Fire, Brawl Stars, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi dünyaca ünlü 300'den fazla oyun için dünya çapında yüzlerce toplulukla turnuvalara ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, oyun ve e-spor alanında gelişmekte olan kadın oyuncuları desteklemek için Free Fire Diva Scrim Wars gibi kadınlara özel turnuvalara da ev sahipliği yapıyor. Oyuncular, platformu topluluk (lonca) tabanlı turnuvalarda rekabet edebilmenin yanı sıra, takım arkadaşlarıyla mesaj ve sesli sohbet yoluyla bağlantı kurmak, etkileşimde bulunmak için kullanıyor. Aynı zamanda profesyonel oyuncu ve en popüler yayıncıların turnuvalarına katılırken, büyük ödül havuzlarından ödüller de kazanıyor.