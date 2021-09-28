Haydarpaşa Mendireği açıklarında yük gemisi arıza yaptı

Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptan ve Mehmetçik Römorkörü refakatinde gemi Ahırkapı'ya demirletildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "İtalya’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken Haydarpaşa mendireği açıklarında makinesi arızası yapan 90 metre boyundaki DOGAN isimli dökme yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve Mehmetçik Römorkörümüz refakatinde Ahırkapı’ya emniyetle demirletildi" ifadelerine yer verildi.