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Havalimanı'nda seçim yoğunluğu

Atatürk Havalimanı'nda seçim yoğunluğu

Havalimanı'nda seçim yoğunluğu

Atatürk Havalimanı'nda seçim yoğunluğu

31 Mart 2019 Pazar 16:09
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Havalimanı'nda seçim yoğunluğu

İSTANBUL (DHA) 

Atatürk Havalimanı'nda görev yapan polislerin, seçim nedeniyle İstanbul genelindeki  sandıklarda görevlendirilmesi nedeniyle pasaport kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu. Yolcular dakikalarca pasaport sırasında beklerken, bankolarda az sayıda görev yapan polis ise yolcuların uçaklara zamanında yetiştirilmesi için yoğun çaba sarfetti. 

Atatürk Havalimanı'nda, bugün yapılan yerel seçimlerin yanı sıra  havayolu şirketlerinin yaz tarifesinin başlangıcı olan 31 Mart Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle en yoğun günlerinden birini yaşıyor. Yaşanan yoğunluğa, yerel seçimleri nedeniyle havalimanındaki görevli polislerin bir kısmının İstanbul genelindeki seçim merkezlerinde  görevlendirilmesi de eklenince pasaport kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu. İki ayrı pasaport noktasından biri kullanıma kapatılırken, yolcular büyük pasaporta yönlendirildi. Pasaport noktasından taşan kuyruk, terminal içinde metrelerce uzadı. Pasaport bankolarında görev yapan az sayıdaki polis ise bu sabah saatlerinden itibaren başlayan kuyruğu azaltmak ve yolcuların uçaklarına yetişebilmesi için yoğun çaba harcadı. Yolcular oluşan uzun kuyruklar nedeniyle uçağını kaçırma endişesi yaşarken  zaman zaman tartışmalar da yaşandı

THY UÇAKLARINA YETİŞEMEYEN YOLCULARI BİR SONRAKİ SEFERE AKTARDI

Ofislerde görev yapan polisler, kuyruğun azaltılması için pasaport bankolarında görevlendirildi. Yaşlı ve bebekli yolculara öncelik verildi. Görevli polisler, sabah saatlerinden itibaren, mola vermeden aralıksız çalıştı. Türk Hava Yolları ise yaşanan bu durumdan etkilenen ve uçağına yetişemeyen yolcularını yer olması durumunda bir sonraki seferlere ücretsiz olarak aktardı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Atatürk HavalimanıSeçim Yoğunluğu
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