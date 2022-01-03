HAŞİM ALBAYRAK BİR KÜTÜPHANE DAHA AÇTI

İSTANBUL - Araştırmacı yazar olan Haşim Albayrak, zor imkânlara rağmen görev yaptığı okulda yeni bir kütüphane yapılmasını sağladı

Son zamanlarda Milli Eğitim Bakanlığının en önemli atılımlarından biri olan her okula bir kütüphane kapsamında Haşim Albayrak, görev yaptığı Bakırköy Gazi Ortaokulu’na yeni bir kütüphane kazandırdı.

Haşim Albayrak, daha önceleri görev yaptığı okullara kütüphane kurma ya da açma geleneğini en son gittiği okulda da devam ettirdi. Bir önceki görev yeri olan Abdülhak Hamit Ortaokulu’nda Z Kütüphane yapımı için okulun eski mezunlarından Süleyman Uluocak’ın maddi desteğini almıştı. Orada yaptığı Z Kütüphane, özel bir okul bağışçısının yaptığı nadir kütüphane olarak kayıtlara geçti. Hatta bu kütüphanenin açılışında Haşim Albayrak ve müdür yardımcılarının katılımıyla Türkiye’de tek olan Öğretmenler Mehter takımı kurmuş ve kendi de mehteran başı olarak bu mehteran takımında mehteranbaşı olarak görev yapmıştı. Ancak günümüzde koronanın insanlara yakınlaşmayı engellemesi sonucunda bu tür kalabalık ve sosyal yakınlık gerektiren etkinliklerin yapılmasının pandemiyi olumsuz etkilediği düşünülürse günümüzde tören yerine kısa ve basit açılışlar yoluna gidildi.

Okul kütüphanesinin açılışında İlçe Milli Müdürlüğü adına Şube Müdürü Erol Demir ile Osmanlılar Devletinde Engelliler sergisini Haşim Albayrak ile birlikte hazırlayan; Ankara Hacıbayram Üniversitesi Polatlı Fen ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Nuri Güçtekin ve çevre okul müdürleri Ufuk Aydın, İsmail Karahan, Ergün Şahin ile Okul Aile Birliği yöneticileri, veliler katıldı. Tabi asıl katılan ve öğrenmesi gereken olan öğrenciler konunu8n ana elemanı idi. Zaten her şey öğrenciler için. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerin en iyi yetişmesine, sosyalleşmesine, öğrenmesine katkı sağlayabilecek her etkinlik içerisinde olan Haşim Albayrak, kendi yazdığı tarih ve eğitim ağırlıklı kitaplarından bir kısmının da olduğu bir bölüm yaptı.

Okul kütüphanesi yer imkânsızlıkları içerisinde kısa zamanda öğrenci, öğretmen ve velilerin de kitap katkılarıyla ve ilgili komisyonların uygunluk tespitinden sonra öğrencilerin hizmetine açılmış oldu. Kısa zamanda öğrencilerin ilgisini çeken kütüphane oldukça yoğun kullanılmaktadır.