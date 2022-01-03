Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,926.66
ALTIN
756.82
DOLAR
13.04
STERLİN
17.56
EURO
14.76
Sulusaray Belediyesi zabıta ve itfaiye eri alımı yapacak
Sulusaray Belediyesi zabıta ve...
İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi alacak
İbn Haldun Üniversitesi öğretim...
İstanbul Aydın Üniversitesi 64 öğretim üyesi alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi 64...
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Öğretim görevlisi alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma...
Trabzon Üniversitesi Araştırma-Öğretim Görevlisi istihdam edecek
Trabzon Üniversitesi Araştırma-Öğretim Görevlisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

HAŞİM ALBAYRAK BİR KÜTÜPHANE DAHA AÇTI

Müdürlük yaptığı okullara kütüphane kazandırma geleneğini sürdüren Haşim Albayrak Bakırköy Gazi Ortaokulu’nda da kütüphane açtı

03 Ocak 2022 Pazartesi 10:55
7 Okunma
HAŞİM ALBAYRAK BİR KÜTÜPHANE DAHA AÇTI

İSTANBUL - Araştırmacı yazar olan Haşim Albayrak, zor imkânlara rağmen görev yaptığı okulda yeni bir kütüphane yapılmasını sağladı

Son zamanlarda Milli Eğitim Bakanlığının en önemli atılımlarından biri olan her okula bir kütüphane kapsamında Haşim Albayrak, görev yaptığı Bakırköy Gazi Ortaokulu’na yeni bir kütüphane kazandırdı.

Haşim Albayrak, daha önceleri görev yaptığı okullara kütüphane kurma ya da açma geleneğini en son gittiği okulda da devam ettirdi. Bir önceki görev yeri olan Abdülhak Hamit Ortaokulu’nda Z Kütüphane yapımı için okulun eski mezunlarından Süleyman Uluocak’ın maddi desteğini almıştı. Orada yaptığı Z Kütüphane, özel bir okul bağışçısının yaptığı nadir kütüphane olarak kayıtlara geçti. Hatta bu kütüphanenin açılışında Haşim Albayrak ve müdür yardımcılarının katılımıyla Türkiye’de tek olan Öğretmenler Mehter takımı kurmuş ve kendi de mehteran başı olarak bu mehteran takımında mehteranbaşı olarak görev yapmıştı. Ancak günümüzde koronanın insanlara yakınlaşmayı engellemesi sonucunda bu tür kalabalık ve sosyal yakınlık gerektiren etkinliklerin yapılmasının pandemiyi olumsuz etkilediği düşünülürse günümüzde tören yerine kısa ve basit açılışlar yoluna gidildi.

Okul kütüphanesinin açılışında İlçe Milli Müdürlüğü adına Şube Müdürü Erol Demir ile Osmanlılar Devletinde Engelliler sergisini Haşim Albayrak ile birlikte hazırlayan; Ankara Hacıbayram Üniversitesi Polatlı Fen ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Nuri Güçtekin ve çevre okul müdürleri Ufuk Aydın, İsmail Karahan, Ergün Şahin ile Okul Aile Birliği yöneticileri, veliler katıldı. Tabi asıl katılan ve öğrenmesi gereken olan öğrenciler konunu8n ana elemanı idi. Zaten her şey öğrenciler için. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerin en iyi yetişmesine, sosyalleşmesine, öğrenmesine katkı sağlayabilecek her etkinlik içerisinde olan Haşim Albayrak, kendi yazdığı tarih ve eğitim ağırlıklı kitaplarından bir kısmının da olduğu bir bölüm yaptı.

Okul kütüphanesi yer imkânsızlıkları içerisinde kısa zamanda öğrenci, öğretmen ve velilerin de kitap katkılarıyla ve ilgili komisyonların uygunluk tespitinden sonra öğrencilerin hizmetine açılmış oldu. Kısa zamanda öğrencilerin ilgisini çeken kütüphane oldukça yoğun kullanılmaktadır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
HAŞİM ALBAYRAK BİR KÜTÜPHANE DAHA AÇTI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BAKIRKÖY, GENÇLERE DRONE EĞİTİM  BÖLGESİ OLUYOR
BAKIRKÖY, GENÇLERE DRONE EĞİTİM  BÖLGESİ OLUYOR
Milli Eğitimde  Osmanlı Devletinde Engelliler sergisi açıldı
Milli Eğitimde  Osmanlı Devletinde Engelliler sergisi açıldı
ESENLERE ANTİKA PAZARI İLE GEÇMİŞE YOLCULUK YAPILIYOR
ESENLERE ANTİKA PAZARI İLE GEÇMİŞE YOLCULUK YAPILIYOR
Dikkat! İstanbul'da 12 saatlik su kesintisi
Dikkat! İstanbul'da 12 saatlik su kesintisi
Fransız askerler Boğaz'da balık tutanlara el salladı 
Fransız askerler Boğaz'da balık tutanlara el salladı 
İstanbul'da taksimetre güncelleme kuyrukları
İstanbul'da taksimetre güncelleme kuyrukları
Bakırköy takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: 3 yaralı
Bakırköy takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: 3 yaralı
İstanbul'da köprü ve tünel geçiş ücretleri yeniden düzenlendi
İstanbul'da köprü ve tünel geçiş ücretleri yeniden düzenlendi
​​​​​​​Kadıköy ve Ataşehir'de yılın ilk trafik cezaları
​​​​​​​Kadıköy ve Ataşehir'de yılın ilk trafik cezaları

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma